Patti Smith, reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Este 2026, el Premio Princesa de Asturias de las Artes recae en la estadounidense Patti Smith. A sus 79 años, la artista se ha convertido en uno de los nombres más influyentes de la música rock . Además, ha demostrado su talento no solo como cantante y compositora , sino también como artista visual y escritora .

Los Premios Princesa de Asturias 2026 desvelan que Patti Smith recibirá el reconocimiento en la categoría de las Artes, que reconoce "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas". Así lo ha decidido un jurado de 17 miembros, presidido por la bailaora María Pagés, entre 55 candidaturas de 30 nacionalidades diferentes.

La decisión se ha tomado "por su impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva", según destaca el jurado. "Intérprete de estilo vigorosa, ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes. Como escritora, ha transmitido una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias. Con una actitud inconformista y transgresora, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo".

"Intérprete de estilo vigorosa, ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes"

Patti Smith es considerada una de las artistas más influyentes del rock. De hecho, se la conoce como "la madrina del punk", un apodo que se consolidó en 2007 tras ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Entre sus canciones más conocidas destaca Because the Night (1978), coescrita con Bruce Springsteen.

Otros títulos populares de Smith son Gloria: In Excelsis Deo (1975), Dancing Barefoot (1979) o People Have the Power (1988). En 1995, su canción Look What Love Has Done estuvo nominada al Óscar por la película Junior. Banga (2012) es su último álbum de estudio. Su legado sigue siendo una inspiración a día de hoy para artistas como Rosalía, que incluyó unas declaraciones de la estadounidense en una canción de su último disco.

Sin embargo, el talento de Smith va más allá de la música. Durante sus casi 60 años de carrera, se ha consolidado como poeta, pintora o fotógrafa. En 2025 publicó su libro de memorias Bread of Angels, donde narra su infancia humilde en Filadelfia o su matrimonio con el guitarrista Fred "Sonic" Smith de MC5. Además, la artista participó en numerosas acciones en contra de la guerra.

Patti Smith en 1976 | Gijsbert Hanekroot / Redferns vía Getty Images

En las cinco últimas ediciones, el Premio Princesa de Asturias de las Artes lo han recibido la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide (2025), el cantautor español Joan Manuel Serrat (2024), la actriz estadounidense Meryl Streep (2023), la cantaora de flamenco Carmen Linares y la bailaora María Pagés (2022) y la artista serbia Marina Abramović (2021).

El premio en la categoría de las Artes es el primero que desvela la Fundación Princesa de Asturias. El 6 de mayo se anuncia el de Comunicación y Humanidad, el 13 de mayo el de Investigación Científica y Técnica, el 20 de mayo el de Cooperación Internacional, el 26 de mayo el de Ciencias Sociales, el 3 de junio el de Deportes, el 10 de junio el de Letras y el 17 de junio el de Concordia. Por su parte, está previsto que la ceremonia se celebre en octubre con los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Teatro Campoamor de Oviedo.