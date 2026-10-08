¿Qué se sabe de la canción de Fontaines D.C. con Rosalía? Los primeros oyentes hablan de "una pieza orquestal"

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Rosalía ya ha puesto fin a su gira LUX TOUR, pero todavía tiene música por sacar. La catalana forma parte del nuevo álbum de Fontaines D.C., una banda de post-punk de Dublín (Irlanda) que actuará dos noches en España este año: el 22 de octubre en Madrid y el 24 del mismo mes en Barcelona.

Pero antes, el grupo publica el viernes 16 de octubre su disco Dopamine Chamber, el cual incluye una colaboración con Rosalía. Se trata de Where Is Gone?, un tema que algunos fans ya han podido escuchar gracias a las listening parties organizadas por Fontaines D.C. alrededor del mundo este jueves 8 de octubre.

Según el perfil de X @ROSALlAGLOBAL, los primeros oyentes describen la canción como "una pieza orquestal y expansiva". La propia banda calificaría el tema como "un dúo orquestal" vinculado con la herencia española de Carlos O'Connell, el guitarrista de Fontaines D.C. que nació en Madrid.

Por su parte, la cuenta @THELUXT0UR asegura que algunos fans desvelan que Where Is Gone? incluye dos estrofas para cada artista y un estribillo conjunto: "Es muy dramática, orquestal y suena grandiosa".