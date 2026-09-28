U2 recurrió a Penélope Cruz para saber cómo hablar con Rosalía sobre su 'participación' en su nuevo disco

Carnaval de luz es el 16º álbum de estudio de U2 y su primer disco con material completamente nuevo en nueve años. Se publicará el 13 de noviembre de 2026, en un año en el que la banda cumple 50 años.

El concepto conecta el disco con los dos EP sorpresa que U2 publicó a principios de 2026, Days of Ash y Easter Lily. Y la idea del álbum gira alrededor del calendario litúrgico: el carnaval representa la celebración y el exceso antes de la Cuaresma, mientras que después llegan la reflexión y la Pascua. Carnaval De Luz sería, dentro de esa secuencia, el momento de celebración.

Además de este arrollador concepto, llamó la atención especialmente su tracklist. Por un lado, Torn consta como una colaboración con Dolly Parton, el primer trabajo póstumo de la artista. Y, por el otro, el nombre de Rosalía junto a la canción The Mirror Maker.

Después de varias teorías, U2 ha adelantado en una entrevista para la revista Rolling Stone en qué consiste esta canción, que es precisamente sobre la cantante española: "Normalmente solo escribimos canciones sobre personas en la cárcel o gente muerta. Esto es solo celebrar a alguien simplemente porque es una artista extraordinaria".

Después de ensalzar a la vocalista de La Perla, la banda conducida por Bono bromeó con que no se sentía cómodo publicando The Mirror Maker sin el permiso de Rosalía, así que recurrió a su amiga Penélope Cruz para contactar con ella. "¿Qué voy a hacer? ¡Pareceré un acosador!", le dijo, desesperado, a la actriz española.

Con estas nuevas declaraciones, parece que Rosalía no participará en la canción The Mirror Maker de U2, pero lo que queda claro es que es una gran inspiración hasta para leyendas de la música.