El pequeño pero significativo homenaje de Harry Styles a Freddie Mercury en pleno concierto

Harry Stylesse encuentra inmerso en el Love On Tour, la segunda gira del artista donde interpreta las canciones de sus álbumes Fine Line y Harry's House.

Los conciertos del cantante son un fiesta de baile, música y color, y siempre hay momentos para recordar más allá de su reperotio musical habitual.

En su show en es estadio Wembley, en Londres, el artista no peridó la oportunidad de hacer un pequeño pero significativo homenaje al vocalista de Queen, Freddie Mercury.

El artista ha sacado sus mejores vocals para recordar al intérprete de Don't stop me now entonando sus famosos 'eo's' en el mismo recinto en el que Mercury lo hizo hace 23 años.

En 1985, Freddie Mercury canto con Queen en el evento solidario Live Aid para recaudar fondos para Somalia y Etiopia.

Allí fue donde el vocalista de Queen, en sus intentos de calentar la voz, terminó conquistando a los asistentes del concierto gracias a su grancalidad y rango vocal, que le siguieron imitando cada sonido creando un momento icónico que pasó a la historia.

Styles ha sido comparado con Mercury en muchas ocasiones a lo largo de su carrera, sobre todo cuando empezó a salirse de los cánones establecidos en la sociedad para los cantantes masculinos.

El intérprete de As it was es uno de los artistas actuales que considera que la ropa no tiene género, algo que ha hecho que muchas personas cuestionen su sexualidad, algo sobre lo que el británico nunca se ha pronunciado.

Actualmente Harry es uno de los grandes artistas referentes para el colectivo LGTBIQ+.