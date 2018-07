Pharrell Williams estrena videoclip otoñal de su tema 'Gust of Wind'

El éxitoso músico y productor Pharrell Williams no descansa, a tan solo unos días de haber estrenado el videoclip It Girl ha decidido lanzar su nuevo y otoñal videoclip Gust of Wind. El artista cuenta con la colaboración del grupo electrónico Daft Punk, que ya había contado con Pharrell Williams en singles como Get Lucky o Lose Yourself to Dance.

En el videoclip se puede observar a Pharrell Williams bailando en un campo acompañado de un montón de chicas, con lo que hace honor a su último álbum, G I R L. Los deejays Daft Punk también aparecen pero lo hacen representados por dos grandes rocas que tienen la forma de sus cascos y que simulan una nave espacial.

El vídeo ha logrado superar las 780 mil visitas, ¿vas a ser la siguiente?