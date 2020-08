Pharrell Williams y Jay-Z lanzan 'Entrepreneur'.su homenaje a los emprendedores afroamericanos

Pharrell Williams y Jay-Z se han unido en 'Entrepreneur', un tema que, tras el movimiento Black Lives Matter, visualiza las dificultades que encuentran las personas afroamericanas para poder impulsar sus negocios.

"La intención de la canción era contar lo difícil que es ser un emprendedor en nuestro país. Especialmente para alguien de color, hay muchas desventajas sistémicas y bloqueos intencionados", explica Pharrell en un artículo para la revista Time.

El videoclip vemos algunos de estos ejemplos, como la de una mujer que tiene una pastelería, pero a la que negaron el crédito para poder abrirla hasta 85 veces por diferentes bancos. Finalmente Jay-Z decidió invertir en el negocio de esta mujer, y a día de hoy todavía funciona.

También nos muestra las historias anónimas de otros empresarios, activistas o artistas que han conseguido su sueño pese a todas las dificultades añadidas por pertenecer a la comunidad afroamericana.

Una comunidad cuya discriminación empieza desde la infancia. En el vídeo, visitan barrios en los que se encuentran las escuelas peor valoradas de su estado, y en donde la gran parte de ciudadanos son afroamericanos.

"¿Cómo se puede encender un fuego, o incluso la esperanza de que una brasa inicie un fuego, cuando se comienza con desventajas en lo que respecta a la atención médica educación y representación?", continúa Williams en su escrito.

En el vídeo también aparecen otras caras conocidas como el rapero Tyler, The Creator o la actriz Issa Rae, cuya carrera empezó trabajando en películas de bajo presupuesto en el sur de Los Ángeles hasta que consiguió conquistar Hollywood.

LETRA 'ENTREPRENEUR', DE PHARRELL WILLIAMS Y JAY-Z

[Intro: Pharrell Williams]

I am black ambition

I am always whisperin'

They keep tellin' me I will not

But my will won't listen

Gravity on a black man

With everything on his back and

His family and passion

If the doors ain't crackin'

[Chorus: Pharrell Williams]

You gotta let go (Let go)

If you want to fly, take the leap

You gotta risk it all (Risk it all)

Or they'll be lots of things you'll never see

You gotta let, let go

'Cause you never know what's in store

Mister entrepreneur

[Verse 1: Pharrell Williams]

In this position with no choice

A system imprison young black boys

Distract with white noise

The brainwashed become hype boys

Third eye dilate

You wasn't supposed to make it off Sеction Eight

Robbin' Peter just to pay Paul

Preparе to risk everything

[Chorus: Pharrell Williams]

You need let go (Let go)

If you want to fly, take the leap

You gotta risk it all (Risk it all)

Or they'll be lots of things you'll never see

Remember black is space

And its the color of your face

There will be no sunny days

If Black went away

[Refrain: Pharrell Williams]

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Dont go chasin' waterfalls

Please stick to the drip that you're used to

They don't make them like they used to

[Verse 2: JAY-Z]

Uh, lies told to you, through YouTubes and Hulus

Shows with no hues that look like you do

Black Twitter, what's that? When Jack gets paid, do you?

For every one Gucci, support two FUBUs

Sippin' crip-a-Cola consumer and a owner, uh

'Til we all vertically integrated from the floor up

D'Usse pourer, sip Ace 'til I throw up

Like gang signs 'cept I bang mines for both ya

Serial entrepreneur, we own our own stop

Sittin' around waitin' for folks to throw you a bone

If you can't buy the building at least stock the shelf (Word)

Then keep on stackin' 'til you stockin' for yourself, uh

See, everything you place after black

Is too small a term to completely describe the act

Black nation, black builder, black entrepreneur

You in the presence of Black Excellence and I'm on the board

Lord Lord, Lord, Lord, Lord, Lord

God, God, God, God, God

Lord, yuh, God

[Refrain: Pharrell Williams]

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man