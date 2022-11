Pink canta 'Hopelessly devoted to you' para homenajear a Olivia Newton John en los premios AMAs 2022

Pink protagonizó este domingo uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia de entrega de los premios AMAs. La cantante, que acaba de lanzar la canción Never gonna not dance again fue la encargada de homenajear a la fallecida Olivia Newton John al subirse al escenario para cantar Hopelessly devoted to you, de la película Grease.

Vestida con un mono plateado de pedrería y plumas Pink hizo suya la famosa canción y dejó sin palabras a los asistentes. El Teatro Microsoft de Los Angeles, donde se celebró la ceremonia, enmudeció durante su actuación.

El homenaje de Pink no fue una sorpresa para los asistentes, ya que ella misma había anunciado días antes su participación en redes.

“Tengo el honor de celebrar la vida de una leyenda, que se fue demasiado pronto, Olivia Newton-John", había anunciado la cantante en Instagram. "Ella era un icono con una hermosa voz y una presencia aún más grande, siempre amable. Estoy deseando honrarla esta noche", dijo sobre la actriz y cantante, fallecida el pasado agosto a los 73 años, ganadora de 10 premios AMAs a lo largo de su carrera.

La otra actuación de Pink

Antes del homenaje a Olivia Newton John, Pink interpretó Never Gonna Not Dance Again, su último single, en un show lleno de color y diversión.

Pink llegó al escenario en patines para abrir la gala con una actuación inspirada en el videoclip de Never Gonna Not Dance Again, su nueva canción que puedes escuchar en la Nueva Europa FM,