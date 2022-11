Taylor Swift y Sabrina Carpenter bromean sobre su diferencia de altura en los premios AMAs

Taylor Swift fue la gran triunfadora de los premios AMAs 2022. La artista de Midgnights arrasó al alzarse con seis galardones en la ceremonia de entrega celebrada en el Teatro Microsoft de Los Angeles (California).

La cantante, que no se perdió la cita musical, subió a recoger los galardones y protagonizó un divertido momento junto a una de las presentadoras de la gala, la actriz y cantante Sabrina Carpenter.

Ocurrió cuando subió por el premio a Video Musical Favorito, que recogió por Taylor Swift- All Too Well: The Short Film. La cantante no pasó por alto la diferencia de altura entre ambas y, tras abrazarla, le acarició cariñosamente la cabeza que le daba por el hombro.

La imagen de las dos artistas, que vieron la gala juntas en el patio de butacas, lleva a una pregunta inevitable. Pero ¿cuánto mide Taylor Swift? ¿Y Sabrina Carpenter?

¿Cuánto mide Taylor Swift?

Vaya por delante que Taylor Swift acudió a la gala con taconazos, pero también lo hizo Sabrina Carpenter. No se puede decir que los tacones acrecentaran la diferencia. Las dos artistas se llevan 26 centímetros.

Taylor Swift mide 1,78 metros

mide 1,78 metros Sabrina Carpenter mide 1,52 metros

No es la primera vez que Taylor Swift es noticia por la diferencia de altura con otro artista. En 2013 se hizo viral esta foto de la cantante junto a Bruno Mars en los MTV Video Music Awards.

Taylor Swift y Bruno Mars // Getty

La diferencia no es tan grande. Bruno Mars mide 1,65, pero el cantante no lleva tacones y de ahí que la diferencia parezca mayor.

Los seis premios de Taylor Swift en los AMAs

Anécdotas a un lado, Taylor Swift fue la gran triunfadora de los permios AMAs 2022. La artista se llevó los principales reconocimientos y otros secundarios.

Artista del Año

Artista Femenina de Pop Favorita

Álbum de Pop Favorito

Artista Femenina de Country Favorita

Álbum de Country Favorito.

Video Musical Favorito

Taylor Swift fue la cantante que más premioss se llevó en una noche en la que Harry Styles ganó a Artista masculino Pop favorito; BTS, a Grupo favorito de Pop y Coldplay, a Mejor Tour.