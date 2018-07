Pink lanza el videoclip de 'Walk Of Shame'

La mujer del año, según Billboard, presenta el videoclip en vivo del quinto sencillo de su último álbum, The Truth About Love

La cantante y acróbata estadounidense lanza su nuevo videoclip Walk Of Shame, último single de su sexto álbum, The Truth About Love. Pink estrena videoclip tras los éxitos de Blow Me (One Last Kiss), Try, Just Give Me A Reason y True Love.

En pleno tour mundial 'The Truth About Love' y antes de recorrer EEUU, Pink nos presenta el videoclip en directo de Walk on Shame mostrándonos su exitoso paso por Australia. El video ofrece un montaje de los mejores momentos de los conciertos en Oceanía, donde ha actuado en más de cuarenta escenarios durante este verano. Los conciertos de Pink resultan espectaculares dado el montaje y la grandiosa escenografía, efectos de luces, llamas, acrobacias, disfraces... Mucho espectáculo para unos fans entregados.

'La mujer del año', según Billboard, ha vendido más de 1,5 de copias con su último álbum, que alcanzó el número 1 en las listas americanas tras su lanzamiento hace un año.