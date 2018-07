Pitbull y Kesha se apunta al dance con toques country en 'Timber'

Timber es la nueva colaboración entre Pitbull y Kesha. Después de Girls en 2009 y del remix del rapero en la canción de Crazy kids, vuelven a unir fuerzas para este nuevo tema.

Timber está producida por Dr. Luke, que se ha apuntado a la exitosa fórmula del Wake me up de Avicii mezclando dance con toques folk. No se sabe mucho más sobre esta canción pero se cree que será el primer single del próximo álbum de Pitbull.

Descárgate Timber de Pitbull y Kesha en