Polo Nández, sobre su canción 'Tú confía': "La ven como un himno de superación y eso me enorgullece"

Tú confíaes una de las canciones más especiales de Polo Nández. "Es la que tiene probablemente más identidad porque no es una canción de amor o desamor, como el 90% de las canciones. La compuse pensando en lo que le hubiera gustado escuchar a mi yo pequeño para no tener miedo y saber que todo va a salir bien", le cuenta a nuestra locutora a Alba Alborch en esta entrevista con Europa FM.

El cantante leonés de 38 años tuvo "un problema en la pierna" cuando era pequeño que le ha acompañado hasta que decidió operarse. "Tuve que estar un año sin andar y es cuando descubrí que cantaba. En el coche mi padre me ponía muchas canciones. Yo no sé si era para que me sintiera bien pero me decía ¡canta! y ahí fue cómo lo descubrí", explica el artista, que reconoce que esta es la canción que le ha conectado con más gente.

Algunas de esas personas tienen problemas como él y otros simplemente han empatizado con su historia. "La ven como un himno de superación y eso me enorgullece mucho", continúa Nández, que ante el éxito de esta canción puso en marcha el Tú Confía Challenge en TikTok.

Tú confía es una de las cuatro canciones de su nuevo EPInquebrantable junto a Tu nombre, Luces encendidas y Satélite.

"La segunda canción tiene que ver con lo mismo que Tú confía", señala. "Yo creo que soy una persona que no es fácil que me rompan. Todo el mundo tenemos malas noticias a nivel personal y profesional pero yo siempre le pongo más fuerza para acabar consiguiéndolo. Así, igual que la primera habla con el yo pequeño, la segunda habla más con el yo actual, se llama Tu nombre", continúa. "Es una crítica de que todas las canciones últimamente me suenan igual y he querido a mi manera buscar la mayor de mi esencia para que suene distinto".

La tercera de las canciones, Luces encendidas, es más futurista y la cuarta, que por diversos motivos no ha salido, es un tema muy habitual en sus conciertos.

Inquebrantable es 100% Polo Nández. El cantante quiere mostrar su "autenticidad" y de ahí que está solo en este trabajo. "Tengo bastantes colaboraciones grabadas pero no es el plan. Me gustaría que me conociera más yo solo", explica a Alba Fernández el cantante, que sueña con grabar una canción con Sebastián Yatra o Dani Fernández.