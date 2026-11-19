Post Malone está de celebración. Su álbum debut, Stoney, cumple 10 años y el artista lo va a celebrar a lo grande.

El miércoles 9 de diciembre, fecha del aniversario, ha convocado a sus seguidores Stoney 10th Anniversary - Live at The Palladium, un concierto de una sola noche que sirve como antesala al lanzamiento de la reedición disco con ocho temas inéditos y productos especiales.

El 11 de diciembre sale la reedición del disco que mostró por primera vez la mezcla distintiva de hip-hop, pop y melodía que consolidó a Malone como una de las grandes figuras de la música, con canciones que siguen conectando con oyentes de todo el mundo.

La edición conmemorativa incluye las canciones con certificación Diamante de la RIAA Congratulations (con Quavo), White Iverson e I Fall Apart e incluye un póster de 12 × 60 cms y lleva la portada que se había concebido inicialmente para Stoney y que nunca se había visto, del ilustrador británico Rodney Matthews.