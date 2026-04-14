Precios oficiales de las entradas para los conciertos de Chiara Oliver en Madrid y Barcelona

El éxito de Chiara Oliver es ascendente, y prueba de ello es la magnitud de su próxima gira, No fue real tour.

Se trata del primer tour internacional de la artista, con conciertos en Dublín, Londres y París, pero además bajo esta gira la cantante dará el concierto más grande de su carrera, nada menos que en el Palacio Vistalegre de Madrid el 27 de noviembre.

La intérprete de Tulipanes también se atreverá con el Sant Jordi Club de Barcelona el 28 de noviembre. Dos recintos que han enloquecido a sus fans por la gran proyección de su ídolo.

Preventa y venta de entradas

Para conseguir entradas para estos dos conciertos de Chiara Oliver tan especiales hay dos oportunidades:

La preventa es este 14 de abril a partir de las 12:00 horas, a la que pueden acceder aquellos que se hayan inscrito en el enlace de su página oficial.

En cuanto a la venta general, esta será el miércoles 15 de abril a las 13:00 horas, y se podrá acceder a ella a través de la página oficial de Chiara Oliver.

Precio de las entradas

Gracias a la preventa ya conocemos los precios oficiales de las entradas para ver a Chiara Oliver en Madrid y Barcelona: