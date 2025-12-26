Chiara Oliver anuncia gira por Europa en 2026: ciudades y fechas
Chiara Oliver ha tenido todo un año lleno de éxitos con el estreno de temas como 3 de febrero y bucle y la gira La Libreta Rosa Tour para promocionar su último disco. Pero ahora ha querido hacer de Mamá Noel y traernos un pequeño regalo de fin de año: ¡una gira por Europa!
Durante la primavera de 2026, la cantante llevará su música hasta ciudades como Dublín, Londres y París, pero eso no es todo, sino que "próximamente" anunciará aún más fechas. ¿Estará España entre ellas?
"Voy a tocar en ciudades que siempre he soñado y no me lo creooo. Gracias por hacer esto posible<3 Qué ganas de conoceros, explorar y aprender en este nuevo año", compartía la menorquina en el anuncio.
Fechas y venta de entradas
Por el momento, la exconcursante de OT tan solo ha anunciado que visitará tres ciudades, en las cuales estrenará en directo su último lanzamiento Puzzle:
- 23 de abril de 2026 - Dublín - The Button Factory
- 24 de abril de 2026 - Londres - Scala
- 25 de abril de 2026 - París - Pan Piler
Aún se desconoce desde qué plataformas se podrán comprar las entradas, así que habrá que estar atentos a sus redes sociales para no perdernos las novedades.