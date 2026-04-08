Chiara Oliver anuncia la fecha de su disco 'no fue real' y revela la portada

Chiara Oliver había estado abriéndonos el apetito por escuchar lo nuevo que tiene entre manos y por fin este 8 de mayo podremos deleitarnos con no fue real.

"Crearlo ha sido uno de los procesos más bonitos de mi vida. Tengo muchas ganas de que esté en vuestras manos", expresaba la cantante en sus redes, quien ha confesado además que las primeras canciones las escribió hace un año.

Además, viendo la recepción tan buena que han tenido sus primeros adelantos, no es de extrañar que la menorquina haya anunciado la preventa para mañana 9 de abril a las 17:00. Para conseguir acceso, regístrate en este link.

Pero no solo hemos podido saber cuándo escucharemos todo su trabajo, sino que Chiara nos ha revelado la portada, donde podemos verla mojándose bajo la lluvia en una escena que nos confirma que este disco estará cargado de su característico estilo melancólico.

Una carrera prometedora

A pesar de que hace algo más de dos años desde que salió de Operación Triunfo, Chiara Oliver no ha perdido el tiempo y ha logrado convertirse en una de las voces más prometedoras de la escena actual.

El recibimiento de sus dos primeros EP (La libreta rosa y La última página) es la prueba indiscutible de su éxito, realizando incluso su gira La Libreta Rosa Tour.

No podemos olvidarnos, además, de que fue asesora de La Voz Kids en el equipo de Pablo López, ampliando aún más su repercusión como artista.