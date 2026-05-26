De Iniesta a Messi y Maradona: canciones con guiños a futbolistas

Con el inicio del Mundial de fútbol llega también nueva música. La FIFA apuesta por acompañar la competición de banda sonora propia y en esta ocasión ha tirado la casa por la ventana con el lanzamiento de varios himnos oficiales.

Aunque Dai Dai, la canción de Shakira y Burna Boy que sonará en el descanso de la final del 19 de julio, es el tema protagonista, otras canciones acompañan a la competición deportiva. Anitta, LISA y Rema se han unido en GOALS y Belinda y Los Ángeles Azules en Por ella.

A esto hay que sumar las canciones que eligen las selecciones en sus celebraciones o como himnos de vestuario y, por supuesto, también las que suenan en la inauguración y la clausura.

Pero la relación de música y fútbol va mucho más allá y no se limita solo a esta competición deportiva que se celebra cada cuatro años. Las letras de muchas canciones hacen referencia a estadios de fútbol como Estadio Azteca de Andrés Calamaro, equipos como Showtime 2.0. de Estopa o futbolistas concretos.

¡Y ahí queríamos llegar! Aunque Diego Armando Maradona es probablemente al futbolista al que más se ha cantado, también hay otros jugadores que han sido protagonistas de letras de temas icónicos. Desde Iniesta a Messi pasando por Odriozola o Piqué. Repasamos algunos de los más míticos.

La mitad de la mitad - La La Love You (Iniesta)

La lista empieza con La La Love You que se acuerda del famoso gol de Iniesta, que dio la victoria a La Roja en la final del Mundial de fútbol de 2010 en La mitad de la mitad. "Con un beso tuyo yo me haría una fiesta | Y lo celebraría como el gol de Iniesta ", dice sobre el famoso tanto del manchego ante Holanda.

Un buen día - Los Planetas (Mendieta)

No puede faltar en esta selección musical el famoso himno de Los Planetas. ¿Quién no ha coreado de fiesta Un buen día y ha celebrado el gol de Mendieta como si le fuese la vida en ello? Es prácticamente imposible leer esta letra sin entonar la melodía de la canción: "He puesto la tele y había un partido | Y Mendieta ha marcado un gol | Realmente increíble | Y me he puesto triste | El momento justo antes de irme".

El himno titular - Carolina durante (Odriozola)

La Roja tuvo banda sonora propia con motivo del Mundial de fútbol de 2018. El futbolista Sergio Ramos lanzó Otra estrella en tu corazón junto a Demarco Flamenco aunque la fiesta la montó Carolina Durante con El Himno Titular. Los madrileños lanzaron esta sátira sobre los mundiales de fútbol con Álvaro Odriozola como protagonista. Se quejaban de su ausencia en el terreno de juego —"No me creo que Odriozola, que Odriozola no sea titular | No me creo que Odriozola, que Odriozola no sea titular "— y lo cierto es que el jugador solo ha jugado un partido en un Mundial.

La bicicleta - Shakira (Piqué)

No va de fútbol en esta ocasión. Antes de que la ruptura de Shakira y Piqué inspirase a la colombiana para lanzar Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, la cantante le dedicaba otro tipo de palabras al padre de sus hijos. "Todos dicen (Lleva, llévame en tu bicicleta) | Pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta | Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona | Después no querrá irse pa' Barcelona".

Vuelve Candy B - Bad Bunny (Messi)

Messi se cuela en la letra de la canción Vuelve Candy B, incluida en el disco Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana de Bad Bunny. El puertorriqueño hace alusión al fichaje del argentino por el Inter Miami en 2023 y dice: "Desde que Messi está en la USA, todo el mundo sabe quién es la cabra. Ya no es Tom Brady".

También se refiere a él en la letra de Mónaco —"Es como meter un gol después de Messi y Maradona"— y le hace guiños en Teléfono nuevo —"El Conejo es Messi, yo soy el Mbappé"— y Acho PR —"Roberto Clemente, Albert Pujol (Pujol) | Maradona y Messi en el futbol"—.

Desde Rusia con amor - Taburete (Cristiano, Neymar y más)

El Mundial de Rusia también inspiró a Taburete que lanzó en el mes de junio la canción Desde Rusia con amor para animar a La Roja. En su letra Willy Bárcenas menciona una lista de futbolistas que, a pesar de jugar en la Liga Española, no estarían en sus pensamientos durante la competición. "Esta noche no vamos | Con Griezmann, ni con Neymar, ni con Messi, ni Ronaldo | Si no nos calentamos, es que no lo soñamos | Manolo, dale al bombo | Desde Rusia con amor", señala la letra.

La mano de Dios - Rodrigo (Maradona)

Es sin duda la canción en la que todo el mundo piensa si se habla de Maradona y música. El argentino Rodrigo le dedicó este tema que levanta cualquier fiesta y todos coreamos a voces al escuchar los primeros acordes. "A poco que debutó (Maradó, Maradó) | La 12 fue quien coreó (Maradó, Maradó) | Su sueño tenía una estrella | Llena de gol y gambetas", dice este conocido himno.

Al que fue jugador del Barça también le han dedicado letras otros artistas como Andrés Calamaro (Maradona), Manu Chao (La vida tómbola) o Joaquín Sabina (Dieguitos y Mafaldas). ¡Y esto es solo un ejemplo de las canciones que ha inspirado el argentino!