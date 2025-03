Benson Boone es más que el musculoso artífice del hit 'Beautiful Things'

Se niega a ser artista de un solo hit. Benson Boone tiene mucho que ofrecer. Lleva tiempo preparándose para ser una estrella y no va a dejar que factores externos como las drogas o la poca disciplina le impidan lograr su sueño. Hay vida más allá de sus músculos y Beautiful Things, su gran éxito.

Beautiful Things fue una de las canciones más escuchadas el año pasado en todo el mundo.

Casi de un día para otro y con solo 22 años, el nombre de Benson Boone empezó a estar en todos lados. Entregas de premios, radios, actuaciones en televisión... El boom fue casi estratosférico y en su entrevista para Rolling Stone —revista para la que protagoniza la portada del mes de abril— ha hecho un análisis de todo lo que le ha pasado los últimos 365 días.

Aunque es consciente de que esa canción lo lanzó a la fama, quiere dejar claro que su música va más allá de ese éxito. Está trabajando en un nuevo álbum, American Heart, que asegura está muy influenciado por el estilo de Bruce Springsteen junto a un toque retro. A pesar de la presión de superar el éxito de Beautiful Things, Boone se siente más confiado que nunca en su música y lo que está creando. "Quiero que la gente sepa que soy más que esa canción", asegura.

Su infancia, su familia y la religión

Creció en Monroe, Washington, en un entorno rural, y desde joven era un niño muy atlético, más interesado en actividades al aire libre que en la música. No tuvo teléfono móvil hasta bien entrada la adolescencia, y recuerda que en casa, él y sus hermanas limpiaban la cocina todas las noches mientras escuchaban música de artistas como Springsteen, Stevie Wonder, Michael Jackson y Queen, una era musical que aún lo inspira. Llevaba en secreto su gusto por el pop. Le avergonzaba admitir que Justin Bieber y One Direction eran sus ídolos, pero sus videoclips y canciones eran lo que más escuchaba con su mejor amigo, Enric.

Aunque nació en una familia muy devota de la Iglesia, Boone dejó de seguir los principios estrictos de la religión hace tiempo. Sus padres le permitieron explorar sus propias creencias. "Cuando se trata de religión y Dios, quieren que yo lo descubra por mí mismo", cuenta.

El ego, las drogas y los músculos

A pesar de ser un joven con una gran base de fans, especialmente mujeres, Boone admite sentirse incómodo con la etiqueta de "chico guapo" que se le ha asignado. Ya está harto de hacer ese papel de chico sexy. "Recuerdo que hubo un tiempo en que me quitaba la camiseta porque no sabía qué más hacer", cuenta para dejar claro que no quiere que su imagen física sea lo único que lo defina.

"No quiero que la gente venga a un show esperando que me quite la camiseta y sea solo un espectáculo de músculos", zanja antes de asegurar que aun así su físico le genera inseguridad, ya que siente que nunca es suficiente y que puede mejorar. Mantenerse fiel a sí mismo y su mundo interior es lo más importante. "Si este año es más grande que el anterior, quiero estar preparado para mantener la esencia de lo que soy", cuenta.

Benson Boone en concierto | Getty

Mira su futuro con distancia y respeto. La fama repentina le ha enseñado que no todo es tan sencillo como parece." Es muy fácil dejarse llevar por el ego. Después de Beautiful Things, pensaba '¡Puedo hacer cualquier cosa!' Y no puedo".

Se conoce a sí mismo y rechaza cualquier consumo de sustancias relacionadas con el alcohol y las drogas. "Tengo una personalidad adictiva. Si empiezo con algo, lo haré tanto que mi salud se deteriorará"

Taylor Swift ha sido una de las artistas que más le ha inspirado sobre cómo gestionar el éxito y su carrera. "Ella es una artista increíble, con un mundo que no tiene comparación. Aprendí mucho de cómo trata a la gente y cómo maneja su equipo", termina.