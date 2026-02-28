Rosalía hace historia al ganar el premio a Artista internacional del año en los BRIT Awards 2026

Rosalía gana el premio a Artista internacional del año en los BRIT Awards 2026 | Karwai Tang / WireImage / Getty Images

Rosalía es historia de la música española. Así lo ha demostrado una vez más durante la gala de los BRIT Awards 2026, celebrada este sábado 28 de febrero. La catalana no solo ha actuado junto a Björk para cantar Berghain en versión tecno, sino que también se ha llevado el premio a Artista Internacional del Año.

Es la primera vez que un artista español consigue este galardón, y tiene aún más mérito teniendo en cuenta con qué artistas competía: Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Rosalía, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift y Tyler, The Creator.

"Me encantaría compartir esto con todos mis compañeros que también hacen música en español"

"Estaba muy agradecida simplemente por estar aquí y actuar, esto es insano", ha dicho al recoger el premio. "Es un honor trae mi música lejos de casa. Me encantaría compartir esto con todos mis compañeros que también hacen música en español. Sigamos celebrando diferente música, diferentes culturas y diferentes idiomas. Quiero darle las gracias a mi madre, a mi familia y a mi equipo por sostenerme", ha añadido.

"Récord, 100 % lujo y ahora ganadora de los BRIT. Cambiando la cara del pop global, es su Artista internacional del año, ROSALÍA", ha destacado la organización. Este reconocimiento llega tras el éxito de la artista con LUX, su cuarto álbum de estudio y el más aclamado de su carrera a nivel internacional.

Así ha sido su actuación

Rosalía ha revolucionado los BRIT Awards en Mánchester con su espectacular actuación de Berghain, donde ha estado acompañada de una orquesta, bailarines y la artista islandesa Björk.

Un habitáculo cuadrado en el centro del escenario del Co-Op Live de Mánchester ha sido la escenografía elegida por la artista catalana para interpretar por primera vez en directo el que fue el primer sencillo de su álbum LUX, pero con una versión diferente a la habitual, casi ravera.

A golpe de violines, Rosalía ha debutado en la cita musical británica sin su ya característico halo, vestida con un angelical atuendo blanco y arropada por una orquesta, como en el videoclip.