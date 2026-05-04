Rosalía no descarta sacar nuevas fechas de conciertos con el 'LUX TOUR': "Habrá ocasión de hacer más actuaciones"

Rosalía está en uno de los momentos de su carrera de máximo esplendor. La artista lleva a cabo varios proyectos a la vez, y en todos recibe el calor de su público.

Por supuesto, su reto más ambicioso es el actual LUX TOUR, gira con la que la artista se recorre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos a lo largo de este 2026. Y como hay una gran demanda por ver a la intérprete de La Perla en directo, muchos fans se han quedado sin entradas para sus conciertos.

Sin embargo, en una entrevista para El País, Rosalía ha dejado caer que, pese a la exigencia de una gran gira, podría dejarse ver en el escenario otras fechas: "Es un desafío tan grande montar un espectáculo así... Pero la verdad es que entiendo que mucha gente dijera: 'A lo mejor queríamos más fechas'. Es un reto grande estar en tantos lugares de la mejor manera posible. Ojalá que la vida me permita seguir haciendo muchos conciertos más".

"Sea con el proyecto que sea, estoy segura de que habrá ocasión de hacer más actuaciones", ha lanzado, sin dejar claro que sumará shows a su LUX TOUR, pero siendo consciente de que el escenario es su sitio.

"Preparar un tour así requiere mucha disciplina, mucha entrega"

Para ella una gira con conciertos varias noches seguidas es "muy demandante física, emocional y psicológicamente". "Preparar un tour así requiere mucha disciplina, mucha entrega. Uno se tiene que rendir y comprometer, y realmente siempre hay una búsqueda de excelencia", expresa en el mencionado medio.

Sin embargo, Rosalía saca fuerzas desde la ilusión por la música y por su encuentro con los fans: "A la vez creo que poniéndole amor y cariño a pequeñas cosas en el día a día puedo dar lo mejor de mí. Hago pilates, hago baile, y hago mucho canto.

Su reto en 'Euphoria'

Además del LUX TOUR, Rosalía está siendo testigo del recibimiento del público en su faceta de actriz. La catalana forma parte del reparto de la tercera temporada de Euphoria, donde da vida a Magick, una pole dancer que mezcla el inglés con el español.

Varias de sus secuencias en la ficción la han convertido en viral en redes sociales, y para El País ha compartido cómo ha sido para ella este reto: "Es una forma de expresión muy diferente, la de actuar, pero a la vez muy conectada con mi trabajo, que al final es hablar desde las emociones".

Rosalía en 'Euphoria' | HBO MAX

"Soy muy fan de la serie. Tengo muchas ganas de ver cómo ha quedado, que no he visto nada aún. Me fío mucho de Sam [Levinson] y me he puesto completamente al servicio de su visión. Aprendí mucho de este cast, de ver a mi amiga Alexa Demie actuando. Y observar cómo lo hacía Zendaya fue increíble. Ha sido francamente inspirador", ha compartido para el citado medio.