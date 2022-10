¿Qué dice la letra de 'La Bachata'? Los secretos de la canción de Manuel Turizo

Este verano ha sido una de las canciones más escuchadas en nuestro país y en Latinoamérica. En YouTube acumula más de 178.000.000 millones de reproducciones y en TikTok ha sido tendencia durante semanas en el mes de septiembre. La Bachata del cantante colombiano Manuel Turizo es uno de los fenómenos musicales del año.

"Ando manejando / Por las calles que me besaste / Oyendo las canciones / Que un día me dedicaste", dice el estribillo de la canción, que Turizo define como "una canción bien pegajosa".

Así lo dijo en una entrevista en la revista GQ al ser preguntado por el éxito de este tema y admitió también su sorpresa ante su arrolladora acogida."Por el hecho de que yo no soy bachatero", apunta.

Una letra romanticona, un ritmo de moda y una melodía que invita a bailar muy pegado son algunos de los secretos que pueden explicar el éxito de esta canción y que el colombiano ha ido desvelando en sus entrevistas.

“Siempre me ha gustado ese romanticismo”

La bachata es un género que canta al amor, pero especialmente al desamor y el tema de Turizo, al que musicalmente se le atribuye ser un romántico, es la perfecta canción que escuchar en bucle y llorar un desengaño amoroso.

“Siempre me ha gustado ese romanticismo, ese sentimentalismo… Incluso en el género urbano, me denominan el romántico, el sentimental, o como lo quieran llamar”, explica sobre la intensidad de la letra de esta canción.

"Te bloqueé en Insta / Pero por otra cuenta veo tus historias / Tu número lo borré / No sé pa' qué si me lo sé de memoria", comienza la canción, advirtiendo de lo que va a venir después. “Te diría que volvieras / Pero eso no se pide / Mejor le pido a Dios que me cuide, eh”, son los versos con los que da por finalizada esa relación en la que eran “tres en una relación de dos”, pero de la que aún guarda bonitos recuerdos.

“Tenía ganas desde hace tiempo de sacar una bachata”

Que la bachata, el sensual ritmo nacido en la República Dominicana, es uno de los géneros de moda en el mundo entero es una realidad. Rosalía es una de sus abanderadas con canciones como La Fama, que interpreta junto a The Weeknd, y El Pañuelo, su colaboración con el rey de la bachata Romeo Santos. Una tendencia a la que también se han sumado el artista madrileño C. Tangana con Ateo y el puertorriqueño Ozuna con Señor Juez.

Aunque a Manuel Turizo se le identifica más con ritmos urbanos, con este tema ha tirado de un género más clásico. “Yo tengo muchos referentes de la bachata, y soy muy fan desde que soy niño. Siento que es un género que está muy conectado a mi identidad musical, a lo que he hecho y he transmitido. Tenía ganas desde hace tiempo de sacar una bachata, y esta no es la primera que hicimos. Tengo más. Esta es la primera que ha salido, pero en el futuro vendrán otras”, explicaba sobre su predilección por este ritmo en GQ.

Sobre quiénes son sus referentes bachateros habló en Cuerpos especiales con Eva Soriano e Iggy Rubín y señaló a Juan Luis Guerra y Romeo Santos.

“Ustedes tienen que aprender a bailar”

Los vídeos al ritmo de La Bachata del colombiano se suceden en TikTok y es que el sensual baile al que invita el género, en pareja y muy pegados, está viviendo un resurgir en las voces de artistas del momento.

Por supuesto, Turizo también lo baila. “Lo aprendí en el baño… Uno baila en el baño. Antes de ir para el colegio, todas las mañanas, mi mamá me cogía a mí y a mi hermano y nos decía: ‘Ustedes tienen que aprender a bailar. Ustedes no pueden ser los que lleguen a las fiestas y no sepan bailar. Ustedes tienen que sacar a bailar a las amigas”, desveló a Eva Soriano e Iggy Rubin.

Eso sí, en el videoclip del tema, el cantante colombiano no hace gala de sus dotes de bailarín. Muy al contrario, Turizo aparece durante más de la mitad del vídeo sobre el capó de un todoterreno escuchando su canción en un discman, recordando así sus inicios en la música cuando era niño y haciendo un guiño al nombre del que será su nuevo disco 2000.

La letra de 'La Bachata', la canción de Manuel Turizo

Te bloqueé en Insta

Pero por otra cuenta veo tus historias

Tu número lo borré

No sé pa' qué si me lo sé de memoria

Me hiciste daño

Y así te extraño

Y aunque sé que un día te voy a olvidar

Aún no lo hago

Es complicado

To' lo que hicimo' me gusta recordar

Ando manejando

Por las calles que me besaste

Oyendo las canciones

Que un día me dedicaste

Te diría que volvieras

Pero eso no se pide

Mejor le pido a Dios que me cuide

Porque ando manejando

Por las calles que me besaste

Oyendo las canciones

Que un día me dedicaste

Te diría que volvieras

Pero eso no se pide

Mejor le pido a Dios que me cuide, eh

Que me cuide de otra

Que se parezca a ti

No quiero caer como hice por ti

Ojalá te enamore

Te haga lo mismo que me hiciste a mí

Tú me enseñaste

A no amar a cualquiera

Y también como no quiero que me quieran

No, éramos tres en una relación de dos

No te perdono, pídele perdón a Dios

Dije que te olvidé y la verdad e' que yo

Yo

Ando manejando

Por las calles que me besaste

Oyendo las canciones

Que un día me dedicaste

Te diría que volvieras

Pero eso no se pide

Mejor le pido a Dios que me cuide

Porque ando manejando

Por las calles que me besaste

Oyendo las canciones

Que un día me dedicaste

Te diría que volvieras

Pero eso no se pide

Mejor le pido a Dios que me cuide, eh