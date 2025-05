Las bonitas palabras entre Aitana y Alaska al presentar su colaboración 'La chica perfecta'

"No sé si os habéis enterado, pero parece ser que últimamente no he sido nada perfecta". Con estas palabras, Aitana ha presentado en su Listening Party una de las canciones más especiales de su cuarto álbum, Cuarto azul, que verá la luz este viernes 30 de mayo. Se trata de La chica perfecta, una colaboración con Alaska donde ambas artistas reivindican la libertad de ser.

Antes de que la líder de Fangoria saliera al escenario del Movistar Arena de Madrid, Aitana ha querido explicar de dónde viene la idea de la canción: "No he sido nada perfecta porque he hecho bailes que no tocaban, porque he hecho cosas que no tocaban, porque no he ido por la línea que todo el mundo quería que fuese", ha dicho, haciendo referencia a su polémica coreografía sensual de miamor.

"Yo sentía que tenía que hacer una canción que hablase un poco de las cosas que quizá yo he sufrido. ¿Quién es la persona más reivindicativa, que más le ha dado igual todo, que ha cantado siempre a la libertad y que a quién le importa lo que nosotros hagamos? Esa siempre ha sido Alaska", ha continuado Aitana para invitar al escenario a su compañera de canción.

"Hice esta canción pensando únicamente en ella"

Para la catalana, Alaska es un icono "todavía a día de hoy", y por eso escribió La chica perfecta "pensando únicamente en ella". "Si ella me dice que no, yo no saco esta canción", ha confesado. Así, la mexicana ha salido al escenario ante la ovación del público y más palabras de cariño por parte de Aitana: "Has sido una mujer que siempre has hecho lo que te ha dado la gana".

"Lejos de lo que son las producciones de un artista internacional como tú, estuvimos en el estudio solas con el técnico; fue una cosa muy íntima", ha dicho Alaska. Tras charlar de lo que fue crear esta colaboración, la mexicana ha dejado claro que esta canción es "la declaración de los valores" de Aitana, y no podía no participar. Así, las artistas y el público han escuchado unidos la canción que, a partir de hoy, junta la leyenda del pop español con el icono actual.

"Ella no quiere ser la chica perfecta", cantan ambas en el estribillo de su colaboración, que podrá escucharse completa y en versión de estudio a partir del viernes 30 de mayo con el lanzamiento oficial de Cuarto azul.