¿Qué dice la letra de 'Shallow', la canción que cantan Lady Gaga y Bradley Cooper en 'Ha Nacido Una Estrella'?

Shallow es el icono musical de la banda sonora de Ha nacido una estrella, la película hija de otras dos estrellas, los artistas Bradley Cooper y Lady Gaga.

Actor y cantante protagonizan el largometraje de 2018 cuya canción original se llegó a convertir en la pieza musical con más premios de la historia, según afirmó el portal menxp, estando el Oscar a Mejor Canción Original, entre ellos, el mismo que le dio a Gaga su primera estatuilla en los galardornes de Hollywood.

Tiene más de 32 premios —incluidos Globos de Oro y Grammys—, fue la canción más escuchada en 11 países y The New York Times, Billboard y Rolling Stone la consideraron entre las mejores canciones del año. La composición se ha convertido en un icono tanto en la música como en el cine. Acumula multitud de versiones de la mano de artistas como Kelly Clarkson, Alicia Keys, Nick Jonas o Karol G.Always Remember Us This Way, otro de los temas de la banda sonora, también han trascendido significativamente.

La pieza, cantada por ambos actores, fue compuesta por la propia intérprete de Bad Romance, que la compuso junto a los músicos Mark Ronson (autor también del exitazo Uptown Funk, con Bruno Mars), Andrew Wyatt (uno de los responsables de la banda sonora de Barbie) y Anthony Rossomando, y la produjo con la ayuda del exitoso Benjamin Rice, conocido como Ben Rice.

El significado de 'Shallow', la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper en 'Ha Nacido Una Estrella'

En la película, Shallow es la canción que supone el punto de inflexión de la trama. Cuando Ally (Gaga) y Jackson (Cooper) coinciden y ella le enseña el tema, la estrella de música country identifica inmediatamente la calidad de la pieza y convence a la coprotagonista de cantar con él en uno de sus conciertos, haciendo que Ally cante frente al público por primera vez. Algo que poco después la lleva al estrellato.

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (from A Star Is Born) (Official Music Video)

Esa es justo la historia que cuenta esta canción country rock, cuya letra se basa en los personajes. La composición habla de estar a punto de tocar fondo (Estoy al borde del precipicio, mírame mientras me sumerjo), con el sentimiento de un vacío que provoca el éxito, en el que Cooper y Gaga cantan sobre despegarse de esa sensación —y de las adicciones y el dolor— alejándose de la realidad: Nunca tocaré el suelo /Atravesemos la superficie / Donde no pueden hacernos daño.

Mientras todo eso sucede, Jackson, con problemas de alcohol, se enamora de Ally, cuyo talento ha descubierto al mundo, y sus caminos avanzan hacia destinos contrarios: el despegue de la música de ella y el declive de la gloria de él.

Letra y traducción de 'Shallow', la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper

Tell me something, girl | Dime algo, nena

Are you happy in this modern world? | ¿Eres feliz en este mundo moderno?

Or do you need more?| ¿O acaso necesitas más?

Is there something else you’re searching for?| ¿Hay algo más que estés buscando?

I’m falling| Estoy cayendo

In all the good times| En todos los buenos momentos

I find myself longing for change| Me encuentro deseando un cambio

And in the bad times, I fear myself| Y en los malos momentos me tengo miedo

Tell me something, boy| Dime algo, chico

Aren’t you tired trying to fill that void?| ¿No estás cansado de intentar llenar ese vacío?

Or do you need more?| ¿O acaso necesitas más?

Ain’t it hard keeping it so hardcore?| ¿No es difícil mantenerse tan intenso?

I’m falling| Estoy cayendo

In all the good times| En todos los buenos momentos

I find myself longing for change| Me encuentro deseando un cambio

And in the bad times, I fear myself| Y en los malos momentos me tengo miedo

I’m off the deep end, watch as I dive in| Estoy al borde del precipicio, mírame mientras me sumerjo

I’ll never meet the ground| Nunca tocaré el suelo

Crash through the surface| Atravesemos la superficie

Where they can’t hurt us| Donde no pueden hacernos daño

We’re far from the shallow now| Estamos lejos de la superficie ahora

In the shallow, shallow| En la superficie, superficie

In the shallow, shallow| En la superficie, superficie

In the shallow, shallow| En la superficie, superficie

We’re far from the shallow now| Estamos lejos de la superficie ahora

I’m off the deep end, watch as I dive in| Estoy al borde del precipicio, mírame mientras me sumerjo

I’ll never meet the ground| Nunca tocaré el suelo

Crash through the surface| Atravesemos la superficie

Where they can’t hurt us| Donde no pueden hacernos daño

We’re far from the shallow now| Estamos lejos de la superficie ahora

In the shallow, shallow| En la superficie, superficie

In the shallow, shallow| En la superficie, superficie

In the shallow, shallow| En la superficie, superficie

We’re far from the shallow now| Estamos lejos de la superficie ahora