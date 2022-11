¿Qué dice la letra de 'Tocarte'? La historia de la canción de Jorge Drexler y C. Tangana

Te interesa Premios Grammy 2023: esta es la lista completa de artistas nominados

Tocarte ha sido la canción triunfadora de los Latin Grammy 2022. El tema compuesto por Jorge Drexler y C. Tangana conquistó el galardón a Canción del año —título que comparte con Tacones rojos de Sebastián Yatra— y Grabación del año.

La canción estrenada este 2022 nació cuando todavía estábamos próximos al confinamiento y el contacto humano daba cierto miedo. Tocarte llegó con la intención de sanar ese miedo.

"Es una experimento creativo", contó Drexler a infobae al presentar el tema. "Habrá gente que pensará que es una maniobra de marketing. Pero no es ese el móvil por el que la hice. En general, no es el móvil por el que hago las cosas. Si trabajo con Pucho, es porque tiene un amor y un respeto por el género canción tan grande como el que tengo yo".

"A mí nunca me gustó ir por las autopistas, siempre me gustaron las carreteras zonales (se ríe)", añadió el uruguayo, consciente de que sería más fácil difundir su música yendo en quinta. "Salí en otra dirección".

La canción se grabó en 2020 en el estudio de Jorge Drexler y llevó hacerlo solo seis horas. "Salió muy rápido. Se hizo utilizando las cosas que tenemos aquí en el estudio", añadió el compositor, matizando que hay algunos detalles —la voz de Pucho y algunas risas— que se grabaron después.

"Yo no toco la guitarra en la canción. Dejé que me guiara Pucho, dejé que tocara la guitarra Pablo [el músico PabloPablo, su hijo] y dejé que programara Víctor [Víctor Martínez, productor de C. Tangana]. Ellos tienen más crédito compositivo que yo en la canción. Yo escribí la segunda mitad de la letra. A partir de Quiero lamentar la sal de la playa... Antes de eso había escrito Pucho", reconoció el artista, encargado de recoger los dos reconocimientos del tema en los Latin Grammy 2022.

Tocarte, que forma parte del disco Tinta y tiempo de Jorge Drexler, es una canción que se puede englobar dentro de la música popular uruguaya (MPU). "Tiene una raíz de candombe, que está escondida pero está ahí, porque Pablo es muy candombero: es medio uruguayo y medio español. Y tiene influencia brasilera, como ha tenido la música de Eduardo Mateo, la mía y la de muchísimos compositores uruguayos", apuntó el artista, que reconoce que la parte de funk carioca en el tema es una aportación de C. Tangana.

"Me lo presentó Pucho: ‘Tienes que escuchar las cosas nuevas del funk carioca, como MC Kevin O Chris y Dennis’. Ellos tienen un grado de minimalismo al que yo nunca había accedido, hasta ahora”.

Las tres canciones de C. Tangana y Jorge Drexler

Tocarte es la primera de las tres canciones cuya autoría comparten C. Tangana y Jorge Drexler. Las otras dos son Nominao (2021) y Hong Kong (2022).

"Esta te la dejo", le dijo C. Tangana a Drexler al terminar de componerla. "Ahora tienes que hacer otra para mi disco", lo retó el madrileño. "Seis meses después, hicimos Nominao. Y también Hong Kong, junto con Andrés Calamaro”, contó el uruguayo sobre las dos canciones que formarnparte del disco El Madrileño y que triunfaron en los Latin Grammy 2021. Hong Kong ganó a Mejor canción de pop-rock y Nominao, a Mejor canción alternativa.

Esta última nació precisamente en una gala de los Latin Grammy, los premios que han unido a estos dos artistas.

"Lo conocí en los Latin Grammy del 2019, la escribimos en los del 2020, hablando él desde su punto de vista: “Ni siquiera me han nominao. Me colé en este sarao”. Él estaba en la gala porque yo lo invité, se estaba tomando un whisky al lado mío y se reía mucho. “¿Pero ese no es Tangana?”, decía la gente que miraba los premios. Y todo se cierra porque ganamos en el 2021, lo cual me parece un chiste poético", contó Drexler sobre su amistad, que ha llegado a que su hijo PabloPablo forme parte del equipo de artistas de la gira El Madrileño de C. Tangana.

La letra de 'Tocarte', de Jorge Drexler y C. Tangana

¿Valiente o gallina?

¿La bolsa o la vida?

Picar medicina

Chupar golosina

Perder la partida

Beber tu saliva

Jugarme la vida

Buscarme la ruina

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Deliciosa

Tango y bossa

Peligrosa

Caprichosa

Vuelta y vuelta

Vino y rosa

Sudorosa

Ma (eh-jejeje)

Quiero lamer la sal que traes de la playa (agua, eso es)

Pedir asilo debajo de tu toalla

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión

Y presumir de ti besándonos en el balcón

Idolatrarte

Hasta que te hartes

Y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton

Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión

Y presumir de ti besándonos en el balcón

Idolatrarte

Hasta que te hartes

Y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton

¿Valiente o gallina?

¿La bolsa o la vida?

Picar medicina

Chupar golosina

Perder la partida

Beber tu saliva

Jugarme la vida

Buscarme la ruina

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Tocarte

Vámonos Víctor