pablopablo, sobre C Tangana: "Cuanto más criticas algo, mejor le caes"

pablopablo vive un momento de máximo esplendor musical. El artista uruguayo de 24 años publica este viernes 24 de junio su primer disco mientras continúa participando en la gira de C Tangana. Él es uno de los invitados a la sobremesa que monta El Madrileño en cada uno de sus shows.

La historia empezó gracias al padre de pablopablo, el cantante Jorge Drexler, que los presentó por pura necesidad.

"Fue muy gracioso. Iban a hacer una sesión juntos para el disco de Pucho y me dijo mi padre: 'Viene C Tangana y no tengo quien me pueda poner los micros porque mi ingeniero no está", ha contado este lunes a Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales. "Me dijo: '¿Quieres venir a poner micros?' Y fue como ¡claro. Soy fan!".

Ese día pablopablo fue en calidad de técnico de sonido, pero aprovechó para regalarse en un momento en que C Tangana no estaba. "En un momento en que salió a fumar me puse a tocar el piano y al final acabamos haciendo una canción alrededor de eso. No salió pero que a mí me encantaba, después hicimos otra sesión que fue Tocarte y, cuando llegó Pucho, me puso Spotify y dijo: 'Saca esto'. Mi viejo no había llegado todavía".

Canciones para Pucho

Ese día empezó a gestarse una relación profesional, al principio unidireccional.

"Yo le enviaba canciones. Yo tenía su número y le enviaba canciones de vez en cuando. Hay que ser un poco descarado. Nunca contestaba, jamás", ha confesado el artista celebrando esa forma de ser de El Madrileño. "Él cuando no le interesa algo no contesta. Y eso me mola".

Un día cambió. "De repente una canción le gustó y a las tres semanas me dijo: 'Esto está guapo¡. Fui de asesor creativo: esto suena guay, esto podéis hacerlo mejor... Cuanto más criticas algo, mejor le caes", ha contado sobre el cantante, que al final acabó metiéndolo en su gira. "Un día toqué un poco, fui entrando y acabé tocando partes de peña que no iba. En un momento me dijo: 'No tendrás vida el resto de este año".

El primer disco de pablopablo

No la está teniendo, pero está feliz. Vive un gran momento musical.

A la gira con C Tangana se une el lanzamiento del primer disco, que llega este viernes 24 de junio.

"Estoy contento con las canciones y tengo muchas ganas de compartirlas ya", ha dicho sobre este trabajo. "Tenía un grupo de canciones que me gustaban y dije, en lugar de hacer un EP, voy a hacer un álbum".

El disco incluye canciones como Números rojos o Azul zafiro, dos canciones cuyos videoclips no pasan desapercibidos.

"Los hice todos con Carlos Saez, que es mi director creativo, y tuvo la idea de hacerlo con el iPhone", ha contado sobre estos trabajos que comparten un claro objetivo: "Queríamos esa realidad, que sea como que lo acabas de grabar con el móvil y al mismo tiempo que el contenido sea muy artístico, el contraste entre esos dos".