¿Qué famosos desfilaron con Shakira en su último concierto en Madrid?

Shakira, en uno de lso conciertos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Getty Images

Después de verla junto a Penélope Cruz en el penúltimo concierto en Madrid y de estar acompañada de las campeonas del mundo de gimnasia rítmica el día anterior, muchos se preguntaban qué famosos acompañarían a Shakira en su último concierto en Madrid. ¿De quién se acompañó La Loba para su última caminata?

¡Ya tenemos la respuesta! Laura Escanes, Esther Cañadas, Nuria Roca y Blanca Padilla fueron las elegidas para el último desfile de la colombiana en Macondo Park, que tuvo lugar este lunes 12 de octubre.

Shakira cerró su residencia europea en Madrid con un macroshow en el que, además de influecer, las dos modelos y la presentadora, contó con amigos y artistas que se sumaron para cantar junto a ella en el Estadio Shakira.

Dani Martín se sumó para versionar Te dejo Madrid, Laura Pausini volvió Macondo Park para cantar de nuevo Antología, Maluma interpretó Agua y Chantaje, Beéle cantó con Shakira ALGO TÚ y Bizarrap puso el broche de oro con BZRP Music Sessions #53/66.

Los compañeros de Shakira en La Caminata de La Loba

Shakira empezó al residencia europea el 18 de septiembre con Chanel y Vicco como parte de su paseo, en el segundo estuvieron Paula Echevarría y Lola Lolita y al tercero se unieron Marta Díaz y La Jedet.

Durante su paso por Madrid, Shakira también ha contado con nombres como Ptazeta, Xuso Jones, Álvaro Morte, Carolina Marín y Eva Soriano. La presentadora de Cuerpos especiales se tiró el pisto en el especial que grabaron en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y dos días después la vimos pasear con Shakira. ¡Dicho y hecho!

En esta lista están también Sara Carbonero, Paz Vega, Sandra Golpe, Ana Peleteiro, Javi Hoyos y Penélope Cruz, que estuvo en el penúltimo concierto de Shakira junto a Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz y Mireia Belmonte.