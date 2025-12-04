España se retira de Eurovisión tras confirmarse la participación de Israel

Israel podrá participar en el Festival de Eurovisión 2026 después de que los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) hayan decidido este jueves 4 de diciembre no realizar una votación sobre su participación. A pesar de las amenazas de boicot de algunos países, la UER ha seguido adelante con esta medida.

Ante esta decisión, España ha decidido no participar en el festival, tal y como acordaró el Consejo de Administración de RTVE en septiembre.

RTVE, junto a otros siete países, ha solicitado por escrito una votación secreta en la Asamblea, pero el presidente de la UER ha denegado la propuesta.

Una propuesta fallida

Durante la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha expresado "serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026" por parte de su Corporación, debido al genocidio causado en Gaza.

Además, ha señalado la "utilización del certamen para objetivos políticos", ambos motivos por los que solicitaba realizar una votación sobre la participación de la KAN por un periodo mínimo de un año, con la opción de una revisión posterior.

Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazaada, por lo que se permite la participación de Israel en Eurovisión.

La votación realizada

Por otro lado, los miembros votaron a favor de nuevas normas destinadas a disuadir a los gobiernos y a terceros de promocionar desproporcionadamente las canciones para influir en los votantes, tras las acusaciones de que Israel impulsó injustamente a su representante este año 2025, según señalaron ambas fuentes.

Las nuevas normas han sido aprobadas con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones.

¿Qué países se retiran?

Por el momento, la lista de países que se retira oficialmente es la siguiente: