¿Melody gusta fuera? Esto opinan los europeos sobre 'Esa Diva', la canción de España para Eurovisión 2025

¿Melody tiene opciones de ganar Eurovisión 2025? La respuesta depende de a quién se pregunte. Sin embargo, es un hecho que la nueva versión de Esa Diva ha traído nuevas esperanzas a los fans españoles, ya que su sonido "más internacional" y moderno ha conseguido mejorar su posicionamiento en Europa.

Mientras los eurofans parecen entusiasmados con la candidatura de Melody, las casas de apuestas no opinan lo mismo. A día 26 de marzo, España se sitúa en el puesto número 29 de 37 en el ranking de eurovisionworld.com, elaborado a partir de los resultados en 16 plataformas diferentes. Aunque supone una mejoría respecto a la situación previa a la nueva producción de Esa Diva —el 13 de marzo estaba en la posición número 32—, las casas de apuestas otorgan a Melody menos de un 1 % de posibilidades de ganar Eurovisión 2025.

Pero todavía queda un largo camino hasta llegar a la final del festival europeo el 17 de mayo. Falta escuchar en directo muchas canciones de otros países, falta conocer las puestas en escena definitivas, falta descubrir los cambios que preparan Melody y su equipo sobre el escenario... Durante la pretemporada eurovisiva, solo se puede especular y observar qué piensan desde fuera sobre Esa Diva —en España, la opinión pública está dividida, aunque el 72 % de los oyentes de Europa FM prefiere la nueva versión—.

La opinión de los 'eurofans' europeos sobre 'Esa Diva'

En general, se leen comentarios muy positivos en el videoclip de Esa Diva publicado en el canal oficial de YouTube de Eurovision Song Contest. Eurofans de Azerbaiyán, Francia, Polonia, Grecia, Alemania o incluso Latinoamérica escriben opiniones positivas sobre la candidatura española, asegurando que le entregarían sus 12 puntos o que no entienden por qué está tan "infravalorada".

Una práctica habitual entre los eurofans durante la pretemporada de Eurovisión es publicar reacciones en vídeo mientras escuchan las canciones participantes en directo. La youtuberNoosh, que se describe como "británica, armenia y chipriota viviendo en Londres", comenta que la nueva versión de Esa Diva resulta "más teatral" y "pegadiza". Destaca la potencia del último estribillo, el baile o la acrobacia final, aunque asegura que "hay algo" que no le convence del todo. "Sigo diciendo que esto no está en mi top 10, pero creo que quedará bien porque sabemos que lo puede interpretar", comenta Noosh.

Del mismo modo, los noruegos Rudi y Mattis también alaban la nueva versión de la canción y aseguran que Melody es "una mujer poderosa" con "buena voz y buena actitud". Ambos resaltan el sonido de la guitarra española o la nota alta de Melody en la última parte de Esa Diva. Les gusta la voz y el baile, y aseguran que la canción va mejorando desde el principio hasta el final. "España está haciendo un buen trabajo, esto está bien y ella es una buena artista", aseguran.

El británico Sean Doonan, residente en Australia, comparte la misma opinión. "Es fantástico. No me importa lo que diga el resto, esto es mejor. No sé cómo encajará esto en Eurovisión, pero amo esta actuación. No veo por qué la gente no debería coger el teléfono y votar. Estoy de acuerdo en que la otra versión sonaba desactualizada, pero esta versión no suena así", dice al terminar de escuchar Esa Diva.

Melody, ni favorita ni olvidada entre los 'eurofans' europeos

Frente a estas opiniones individuales, hay herramientas que permiten comprobar cuál es la opinión general entre los eurofans sobre España en Eurovisión 2025. Una de las fuentes más fiables es la aplicación My Eurovision Scoreboard, donde los eurofans ordenan de forma particular todas las canciones del festival, otorgando 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 puntos a las diez primeras del ranking de cada usuario.

La suma de todos los tops individuales da una visión global —españoles incluidos—, donde Melody se sitúa en el puesto número 14 de 37 con 69.732 puntos gracias a más de 46.000 usuarios, a día 26 de marzo. Al igual que con las casas de apuestas, España también está mejorando su valoración entre los fans que votan en My Eurovision Scoreboard, ya que a día 16 de marzo se situaba en el lugar número 17.

Por tanto, a menos de dos meses vista de la final de Eurovisión 2025, es posible afirmar que Melody ni es una de las favoritas ni una de las peor valoradas entre los eurofans europeos. Sin embargo, esto no es decisivo de cara a los resultados oficiales. Que a los seguidores del festival les convenza una canción no significa que la votarán. Por ejemplo, en Eurovisión 2023, Blanca Paloma consiguió la novena mejor posición en My Eurovision Scoreboard por Eaea, mientras solo sumó cinco puntos del televoto.