Las cinco canciones que podrían ganar Eurovisión 2025, según las casas de apuestas

Eurovisión es una de las citas musicales más mediáticas en Europa gracias a los artistas que componen el festival cada año. Este 2025, un total de 37 países han presentado sus propuestas, que defenderán en las semifinales de los días 13 y 15 de mayo y en la final del 17. Pero, aunque aún queda más de un mes para la gran cita, ¿qué países resuenan con más fuerza para ganar Eurovisión 2025?

A día 28 de marzo, las casas de apuestas eligen a dos candidaturas como sus claras favoritas para ganar. En cambio, España se conforma —de momento— con la posición número 29 de 37 con un 1 % de posibilidades de ganar Eurovisión 2025 con Melody, según recoge la página web eurovisionworld.com a partir de las apuestas en 16 plataformas diferentes.

5. Países Bajos - Claude - 'C'est La Vie'

Las casas de apuestas le otorgan un 5 % de posibilidades de ganar a Países Bajos, solo un punto más respecto al sexto en la lista: Finlandia con Ich Komme de Erika Vikman. La candidatura de Claude mezcla el francés con el inglés en una canción sobre los altibajos de la vida donde resuenan las palabras que le decía su madre. "Así es la vida, y qué milagro / A veces en el amor, a veces miserable / Y aún escucho la voz de mi madre dentro de mí / La melodía, la melodía", canta en la segunda estrofa.

4. Israel - Yuval Raphael - 'New Day Will Rise'

El país más polémico de Eurovisión consigue un 7 % de posibilidades en las casas de apuestas ante el posible apoyo que pueda recibir por parte del público, ya que en 2024 la candidatura de Israel quedó segunda en el televoto con 323 puntos —mientras en el jurado se conformó con la doceava posición con 52 puntos—. Este 2025, Yuval Raphael presenta New Day Will Rise: "Un nuevo día amanecerá, la vida seguirá / Todos lloran, no llores solo / La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará / Pero nos quedaremos, incluso si dices adiós", canta en el estribillo.

3. Francia - Louane - 'Maman'

A Francia le ha salido bien su estrategia de ser el último país en presentar su canción para Eurovisión 2025. Y no lo hizo de cualquier manera, sino que la artista Louane interpretó por primera vez su tema Maman —mamá en español— subida a una plataforma en el Stade de France durante el descanso del partido de rugby entre Francia y Escocia en el Torneo de las Seis Naciones 2025, el pasado 15 de marzo.

Este espectáculo parece haber convencido a las casas de apuestas, ya que le otorgan un 11 % de posibilidades de ganar el festival europeo. A nivel compositivo, la canción plantea un doble homenaje con la maternidad como protagonista: primero le canta a su madre, después canta sobre su hija. Mientras, en la segunda estrofa, la artista le cuenta a su madre que ha encontrado el amor de su vida, su "amor indeleble", refiriéndose a su pareja sentimental. "Y me hace sentir como antes / Cuando tú me tomabas de la mano", canta.

2. Austria - JJ - 'Wasted Love'

Con un 22 % de posibilidades y a solo dos puntos de la primera opción, Austria se erige como el segundo país favorito para ganar Eurovisión 2025 entre las casas de apuestas con la canción en inglés Wasted Love, interpretada por un artista conocido por actuar en la Ópera Estatal de Viena: JJ.

La composición es un tema sobre desamor que fusiona la ópera con el pop, aunque su punto fuerte es la gran capacidad vocal del cantante. "Me dejaste en lo más hondo / Me ahogo en mis sentimientos / ¿Cómo es que no lo ves?", canta antes del estribillo: "Ahora que te has ido / Todo lo que tengo / Es amor desperdiciado".

1. Suecia - KAJ - 'Bara Bada Bastu'

La gran favorita para ganar entre las casas de apuestas es la candidatura de Suecia, que presenta una canción divertida interpretada por el trío KAJ. Bara Bada Bastu —que podría traducirse como "simplemente bañarse en la sauna"— alcanza el 24 % de posibilidades de triunfar en la final de Eurovisión tras ganar el Melodifestivalen 2025 por sorpresa ante la candidatura favorita, presentada por Måns Zelmerlöw.

Tal y como plantea el título de la composición, los integrantes de KAJ cantan una oda a la sauna. Ni más, ni menos. "Vamos a bañarnos en la sauna, sauna / El vapor sube, deja ir todo el estrés hoy / Somos hermanos de sauna que arden / 100 grados, bueno... / Solo bañarse en la sauna, sauna / Echamos agua y el sudor simplemente vuela", dicen en el estribillo durante una actuación donde la escenografía recrea una sauna con fuego y efectos visuales de vapores.

¿Acertarás las casas de apuestas de cara a la final de Eurovisión 2025...?