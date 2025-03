Las cinco mejores canciones de Eurovisión 2025, según los eurofans

Eurovisión es la cita por excelencia entre los eventos musicales europeos gracias a la diversidad que conforman los representantes de cada país. Este año, un total de 37 artistas han presentado sus propuestas de cara al festival europeo, que celebrará sus semifinales los días 13 y 15 de mayo y la final el 17 del mismo mes.

Durante los casi dos meses que quedan hasta la celebración de Eurovisión 2025, los eurofans amenizan la espera elaborando rankings con las mejores canciones que compiten este año. Para comprobar cuáles son las candidaturas favoritas entre los seguidores del festival, una de las fuentes más fiables es la aplicación de móvil My Eurovision Scoreboard, que cuenta con más de cien mil descargas en Play Store y una gran variedad de usuarios internacionales.

A través de la app, los eurofans ordenan de forma particular todas las canciones de Eurovisión 2025 del puesto número 1 al 37, aunque solo se otorga una puntuación a las diez primeras del ranking de cada usuario, que reparte 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 puntos. La suma de todos los tops individuales da una visión global sobre cuáles son las mejores composiciones del año, según los eurofans. En ese ranking general, España ocupa la posición número 14 con 59.902 puntos, a día 21 de marzo. Pero ¿cuáles son las cinco candidaturas favoritas?

5. Malta - Miriana Conte - 'SERVING'

El quinto puesto del top global de My Eurovision Scoreboard le pertenece a Malta, que suma un total de 125.660 puntos con la canción SERVING de Miriana Conte. Esta propuesta de empoderamiento femenino no se entiende sin la censura que ha sufrido por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ya que la propuesta original se titulaba KANT —una palabra que significa cantar en maltés, aunque la artista jugaba con un doble sentido: kant suena igual que cunt, la palabra vulgar que se utiliza en inglés para decir coño—.

"Serving kant", decía Miriana Conte en el estribillo, una frase que fuera del papel puede entenderse como "sirviendo canto" o "sirviendo coño". Malta ha solucionado esta polémica eliminando dicha palabra de la letra de la canción, que no ha sufrido ningún otro cambio. De hecho, muchos eurofans aseguran que los espectadores que acudan al evento en Basilea gritarán "serving kant" como señal de protesta.

4. Albania - Shkodra Elektronike - 'Zjerm'

Cerca del podio se sitúa Albana con el dúo electropop Shkodra Elektronike, que apuesta por el folclore electrónico con Zjerm. El país suma 158.026 puntos, aunque la aplicación ha informado de prácticas ilícitas respecto a esta candidatura. "Hemos tomado medidas debido a un intento masivo de manipulación de votos por parte de algunos individuos con el fin de aumentar los puntos de Albania en la clasificación de la Comunidad. En resumen, se crearon cuentas falsas en cadena para darle a Albania 12 puntos", explicó My Eurovision Scoreboard el pasado 19 de marzo.

La letra de Zjerm —que significa fuego en español— está compuesta en el dialecto albanés gheg y lanza un mensaje de orgullo por sus orígenes: "Donde he nacido, no lo olvidaré / Eres mi destino, mi camino / Sigue brillando, brillando, brillando", canta al final del tema Shkodra Elektronike, cuyos integrantes son dos inmigrantes albaneses que crecieron en Italia.

3. Finlandia - Erika Vikman - 'ICH KOMME'

De momento, la medalla de bronce otorgada por los eurofans se la lleva Finlandia gracias a los 175.926 puntos otorgados a la artista Erika Vikman, que este año ha conseguido representar a su país en el festival tras haberlo intentado en 2020. Su actuación de ICH KOMME convenció en la preselección finlandesa tras sorprender al público con un enorme micrófono.

La canción apuesta por lo épico, la potencia vocal y la electrónica, pero también por el doble sentido sexual: "Ich komme" es una expresión en alemán que significa "estoy llegando", aunque también se utiliza como metáfora del clímax sexual. Bajo este contexto, se entiende mejor el estribillo: "Y de nuevo, cuando llega, me grita / Y yo no puedo hacer otra cosa que llorar: "Ich komme" / Y juntos llegamos y estamos así / Así es cuando caes en el amor".

2. Suecia - KAJ - 'Bara Bada Bastu'

La favorita para ganar entre las casas de apuestas consigue la medalla de plata entre los seguidores de Eurovisión, que ven en la propuesta de Suecia una canción divertida interpretada por el trío KAJ. Bara Bada Bastu —que podría traducirse como "simplemente bañarse en la sauna"— suma 182.518 puntos tras ganar el Melodifestivalen 2025 por sorpresa ante la candidatura favorita, presentada por Måns Zelmerlöw.

Tal y como plantea el título de la composición, los integrantes de KAJ cantan una oda a la sauna. Ni más, ni menos. "Vamos a bañarnos en la sauna, sauna / El vapor sube, deja ir todo el estrés hoy / Somos hermanos de sauna que arden / 100 grados, bueno... / Solo bañarse en la sauna, sauna / Echamos agua y el sudor simplemente vuela", dicen en el estribillo durante una actuación donde la escenografía recrea una sauna con fuego y efectos visuales de vapores.

1. Austria - JJ - 'Wasted Love'

Con más de quince mil puntos de diferencia hasta un total de 197.786, Austria se erige como el país favorito para ganar Eurovisión 2025 entre los eurofans con la canción en inglés Wasted Love, interpretada por un artista conocido por actuar en la Ópera Estatal de Viena: JJ.

La composición es un tema sobre desamor que fusiona la ópera con el pop, aunque su punto fuerte es la gran capacidad vocal del cantante. "Me dejaste en lo más hondo / Me ahogo en mis sentimientos / ¿Cómo es que no lo ves?", canta antes del estribillo: "Ahora que te has ido / Todo lo que tengo / Es amor desperdiciado".

¿Cuál es tu favorita entre las cinco propuestas mejor posicionadas entre los seguidores de Eurovisión?