Melody quedaría última en Eurovisión 2025, según predicciones fiables

España sigue ultimando todo lo necesario para llegar a la final de Eurovisión 2025 el 17 de mayo con un gran espectáculo. Después de sacar a la luz la nueva producción de Esa Diva y de anunciar a los cinco bailarines, todavía quedan por conocer la coreografía, la puesta en escena, el vestuario...

Lo que sí se conocen son las 37 canciones que compiten en el festival europeo, de las cuales solo 26 llegarán a la final. De muchas de ellas todavía no se conoce ningún detalle sobre su actuación en directo, pero eso no es inconveniente para que las casas de apuestas y las plataformas de datos hagan sus estimaciones sobre los resultados en Eurovisión 2025, aunque aún quede más de mes y medio para la gran cita.

A día 27 de marzo, España con Melody se sitúa en el puesto número 29 de 37 en el listado establecido por 16 casas de apuestas, según desvela la página web eurovisionworld.com. Esa Diva cuenta con un 1 % de posibilidades de ganar Eurovisión 2025, con solo ocho canciones por debajo. De hecho, es el país peor posicionado entre los que componen el Big Five y por encima de él están varias canciones que no pasarán a la final.

Melody conseguiría 47 puntos en Eurovisión 2025, según Datadicto

Otra predicción la establece Datadicto, una plataforma fiable que asegura que "entre 2015 y 2024, la correlación entre los puntos predichos en el EuroPredict y los puntos recibidos en la Gran Final ha sido del 89 %". Según las estimaciones publicadas en EuroDataVision, a día 23 de marzo, España quedaría en última posición en Eurovisión 2025 con 47 puntos, mientras el país ganador sería Suecia —también favorito de las casas de apuestas— con 430 puntos.

Para comprobar si sus datos son fiables, es posible comparar las predicciones establecidas por Datadicto para Eurovisión 2024 y los resultados obtenidos finalmente. El 31 de marzo de 2024, más de un mes antes de la final del festival, el EuroPredict estimó que España con Nebulossa quedaría última con 46 puntos, mientras finalmente consiguió 30 puntos y el puesto número 22.

Del mismo modo, la plataforma calculó que el ganador de Eurovisión 2024 sería Suiza con 363 puntos, y los resultados oficiales corroboraron dicha posición, aunque con una puntuación de 591. Sin embargo, no todas sus conclusiones fueron acertadas: Datadicto estimó a un mes vista que Alemania quedaría penúltimo, mientras el país consiguió la doceava posición en el festival.

Estas estimaciones son muy negativas para España y Melody, aunque Esa Diva haya conseguido ganar nuevos adeptos tras su nueva versión. La opinión de los eurofans internacionales es moderadamente entusiasta con la candidatura española, ya que la sitúan en el puesto número 14 de 37 en la aplicación My Eurovision Scoreboard.

Sin embargo, esto no es decisivo de cara a los resultados oficiales. Que a los seguidores del festival les convenza una canción no significa que la votarán. Por ejemplo, en Eurovisión 2023, Blanca Paloma consiguió la novena mejor posición en My Eurovision Scoreboard por Eaea, mientras solo sumó cinco puntos del televoto.

Pase lo que pase, Melody sigue trabajando con su equipo para pisar con fuerza el escenario de Eurovisión 2025 en Basilea y representar a España por todo lo alto. "Creo que el artista no se define por las casas de apuestas, la calidad se define en el escenario", dijo recientemente Melody en el programa presentado por María Patiño.