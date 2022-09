¿Qué le pasaba a David Bowie en los ojos? El motivo por el que eran distintos

Dejando a un lado su faceta musical, uno de las rasgos más características de David Bowie eran sus ojos: el rockero tenía uno de cada color, o eso parecía. fue una de las señas de identidad, además de uno de los aspectos del artista que más llamaba la atención a sus fans.

Al contrario de lo que podría pensarse, la condición de David Bowie no era la heterocromía, anomalía que hace que cada iris sea de diferente color.

Bowie tenía una anisocornia, una condición ocular que provoca una desigualdad del tamaño de las pupilas, estando una más dilatada que la otra. Pero esta anisocornia no le venía dada de nacimiento, tiene otro motivo. ¡Te lo contamos!

El motivo de la diferencia entre sus ojos

La asimetría en los ojos del camaleón blanco fue fruto de una pelea física con su amigo George Underwood por conquistar a una chica en 1962. Su colega le propició un golpe en la cara, con la mala suerte de que le arañó el ojo con una de sus uñas.

Los médicos determinaron que Bowie no volvería a ver con claridad nunca más, además de ver afectada su percepción de la profundidad espacial. Aunque ese accidente le acabó dando una seña de identidad por la que todos le recordarán.

Underwood explicó en una entrevista en 2016 cómo y por qué sucedió todo: "Di una fiesta porque cumplía 15 años. Una de las razones por las que la monté fue porque los dos estábamos detrás de una chica. Todo era una excusa para poder hablar con ella. Antes de que se fuera, le pregunté si podía verla en el club joven al siguiente miércoles"

“Justo antes de quedar con ella, David me llamó y me dijo que la chica ya no quería verme porque quería salir con él, lo cual era una mentira. ¡Fui al club un rato después y sus amigas me dijeron que la muchacha me había estado esperando durante una hora!”, continuó. “Solo quería dejarle el ojo morado por lo de la chica, nunca pensé que le dejaría una marca para toda su vida”.