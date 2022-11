La reacción de Francia Raisa tras la declaración de Selena Gomez sobre Taylor Swift, "su única amiga de la industria"

A Francia Raisa y Selena Gomez las une (o las unía) algo más que una amistad. La actriz donó un riñón a Selena en el año 2017 después de que su enfermedad, el lupus, la obligase a someterse a un trasplante.

"Esto fue parte de nuestra historia y la compartiremos pronto, pero lo que es importante ahora es que esta no es la única historia. Te quiero hermana, estoy muy contenta de que estemos en este camino juntas", escribió Francia en Instagram.

Asimismo, Selena reconoció en televisión que Raisa le había salvado la vida: "No le quería preguntar ni a una sola persona en mi vida y ese fue el día, cuando fui a casa, cuando me enteré que ella se ofreció". La cantante se derrumbó cuando la presentadora le preguntó si Francia le había salvado la vida, a lo que llorando dijo: "ella lo hizo".

También lo afirmó tras ganar el premio Mujer del Año, reconociendo que debería ser para Francia por salvarle al vida.

Las artistas se conocen desde la infancia y han tenido su más y sus menos, pero después de compartir riñón, su amistad había llegado a otro nivel, o eso pesaba Francia, que se ha quedado sorprendida después de las últimas declaraciones de Sel para la revista The Rolling Stone.

Y es que la intérprete de Lose you to love me conesó que Taylor Swift era su única amiga del mundillo: "Nunca he encajado en un grupo guay de chicas que fuesen famosas. Mi unica amiga en la industia verdaderamente es Taylor Swift, así que recuerdo sentir como que no pertenecía ahí".

Estas palabras han caído como un jarro de agua fría sobre Francia Raisa, que ha reaccionado con un 'interesante', en un post de Instagram que recogía la declaración, además de dejar de seguir a Selena Gomez.

Los fans de la cantante especulan que, además de molestarse por las palabras de Gomez, a Francia le ha sentado mal ni siquiera ser nombrada en el documental de Selena My Mind and Me, incluso habiendo hablado de su trasplante de riñón, a pesar de que la actriz no quería ser conocida como "la chica que donó un riñón a Selena Gomez".

Además, recalcan que Selena y Francia eran amigas mucho antes de ser famosas, y por eso no considera a la actriz una amiga de la industria.