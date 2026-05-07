Las tres colaboraciones de Shakira con la FIFA y por qué podría unirse al Mundial de Fútbol 2026

Después de arrasar con su multitudinario concierto en la playa de Copacabana, Shakira ya piensa en retomar Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La cantante colombiana vuelve a subirse a los escenarios el 13 de junio en Inglewood para empezar la penúltima fase de su gira mundial, que le llevará a recorrer Estados Unidos en los meses de junio y julio antes de aterrizar en Europa en septiembre de 2026 con una residencia de 11 conciertos en Madrid.

En total tiene previstos 18 shows —cinco de reciente incorporación— que se celebrarán a la vez que el Copa Mundial de Fútbol de 2026, con sede en México, Canadá y Estados Unidos, de ahí que circule el rumor de que esta fase de la gira se llamará Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: World Cup Edition.

No hay nada confirmado por parte de la artista ni de su equipo pero sí muchos rumores en torno a este tema y a su participación en el himno oficial de la cita deportiva. Se habla incluso de que podría haber grabado la canción con Lady Gaga y The Weeknd.

La propia Shakira los ha alimentado con el cambio de su imagen de perfil en redes sociales, donde ha decidido rescatar una foto de 2010, concretamente del videoclip de Waka Waka, la canción que compuso para el Mundial de Sudáfrica y que la unió con Gerard Piqué.

Shakira fue la elegida por FIFA para poner la banda sonora a la competición y lo hizo con un canción que fue todo un éxito. Waka Waka es el himno del mundial más vendido de todos los tiempos.

No era la primera vez que la federación confiaba en la colombiana y tampoco fue la última. Shakira ha sido el as de la FIFA en tres ocasiones y este 2026 podría convertirse en la cuarta.

Las tres colaboraciones de Shakira con la FIFA

En 2006 fue la artista invitada en el Olimpiastadion de Berlín para cantar antes de la final. Eligió para esa ocasión una versión especial de Hips don't Lie, que interpretó junto al rapero Wyclef Jean.

Cuatro años después llegó el Waka Waka y su brillante actuación en la ceremonia de clausura celebrada el 11 de julio de 2010 en Johanesburgo. En esa ocasión estuvo acompañada por Freshlyground y un grupo de bailarines locales que hicieron que el número musical fuese aún más espectacular.

Por último, en 2014, se sumó a Carlinhos Brown para cantar La La La (Brazil 2014), una versión de la canción Dare (La La La), incluida en el álbum Shakira de 2012.

Los planes de Shakira para la final del Mundial 2026

¿Habrá una cuarta colaboración en 2026? Es pronto para responder pero hay esperanza.

Por lo de pronto, el 19 de julio, día de la clausura del mundial, Shakira no tiene planes en su agenda. No hay conciertos programados en su agenda para ese día y los dos siguientes son en Brooklyn.

¿Dónde se celebra la final del Mundial? ¡En Nueva York! Todo encaja, ahora solo queda esperar.