Shakira anuncia cinco nuevas fechas en EEUU con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'
¡Imparable! Después de arrasar el sábado 2 de mayo con su multitudinario concierto en Copacabana, Shakira ha decidido sumar cinco nuevas fechas a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Los conciertos serán en ciudades de EEUU para los que ya tenía citas anunciadas. Apunta las nuevas fechas.
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La artista colombiana Shakira anunció este martes la ampliación de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con cinco nuevas fechas en Estados Unidos tras la alta demanda registrada en su recorrido internacional, que ya es el más taquillero de la historia para un artista en español.
Las nuevas citas se suman en ciudades donde ya había conciertos programados: San José (20 de junio), Atlanta (28 de junio), Miami (2 de julio), Boston (11 de julio) y Brooklyn (21 de julio), con segundas fechas que buscan responder al rápido agotamiento de entradas en la primera tanda y que suman un total de 18 conciertos en ese país.
El anuncio llega tras un fin de semana histórico para la cantante, que reunió a unos 2,5 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil).
La propia Shakira calificó el espectáculo como "inolvidable y escalofriante" y lo definió como un mensaje de Latinoamérica al mundo sobre "lo simple que es ser feliz".
Desde su inicio en febrero de 2025, el tour ha batido récords de recaudación y asistencia a nivel global, consolidando a Shakira como una de las artistas más influyentes del panorama internacional.
La gira continuará recorriendo distintos países durante 2026 y tendrá el final de gira con once conciertos en Madrid los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre en un formato de residencia que introduce un nuevo modelo de conciertos de larga duración en España.