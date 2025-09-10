Qué se sabe de la vuelta a la música de Hilary Duff

Hilary Duff ha anunciado su regreso a la música después de un parón de una década. Y, además, esta vuelta viene acompañada de un documental sobre la grabación de su nuevo álbum y todos los altibajos personales de estos años.

Hilary Duff ha hecho temblar los cimientos de la nostalgia dosmilera con un anuncio: vuelve a la música.

En una época donde la generación Disney está viviendo el regreso de sus artistas favoritos de la infancia, como el reencuentro de Demi Lovato con los Jonas Brothers entonando temas de Camp Rock o Miley Cyrus anunciando algo especial por el 20º aniversario de Hannah Montana, la protagonista de la serie Lizzie Mcguire retoma su faceta musical.

La actriz ha revelado que tiene nueva música en camino, diez años después del lanzamiento de su último álbum, Breathe In. Breathe Out., lanzado en 2015.

De momento son pocos los detalles que se conocen de su nueva música, pero los fans han enloquecido con la noticia y las imágenes, que dejan ver a Duff en el estudio y componiendo nuevas canciones.

Una docuserie del regreso de Hilary Duff

Por otro lado, un comunicado ha confirmado que Hilary Duff ha firmado con Atlantic Records y, además de nueva música, tiene una docuserie en camino, dirigida por Sam Wrench, el mismo que dirigió el The Eras Tour de Taylor Swift.

Tal y como han compartido, el proyecto "narrará el tan esperado regreso musical y el viaje personal de Duff, ofreciendo una visión sin filtro en el mundo de Hilary".

La producción mostrará sus "altibajos, caídas y todo lo demás [...] mientras equilibra llevar adelante una familia, grabar nueva música, tener ensayos en vivo y se prepara para actuar en el escenario por primera vez en más de una década".

Las pistas con una reflexión nostálgica

Hace tan solo una semana la artista compartió la nostalgia con un carrusel de imágenes de cuando empezó en la música de adolescente, concretamente con los álbumes Metamorphosis (2003) y Hilary Duff (2004). Junto a las fotografías de aquellos años, la cantante compartió una reflexión: "Sé que este hito en el tiempo marcó un gran cambio en mi ser. Me estaba embarcando en algo que no tenía ni idea de que tendría tanto impacto en la vida de las personas, y en la mía. Por mucho que mire hacia atrás y piense que este álbum no tiene la profundidad emocional que busco hoy, sé que mi yo de 14 o 15 años hablaba en serio. Sin duda, también llegó a la gente en el momento justo y me lanzó a una aventura épica".

Asimismo, Duff repasaba su progreso en la música: "Recuerdo que algunos de mis primeros conciertos fueron en un parque de patinaje en San José, y muy poco después, subiendo al escenario en estadios. Ayer se cumplió el 22.º aniversario de Metamorphosis… Aunque estos son recuerdos lejanos para mí, gracias por aparecer como lo hicieron".

¿Qué ha hecho Hilary Duff estos diez años?

Desde 2015 Hilary Duff ha dejado apartada la música para dedicarse tanto a su familia como a la actuación. De hecho, uno de los proyectos más destacados de la actriz fue protagonizar Cómo conocí a tu padre y formar parte de la serie Younger.