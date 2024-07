¿Por qué se separó Auryn?

En 2009, cinco chicos que intentaban abrirse camino en el mundo de la música, Álvaro Gango, Blas Cantó, Dani Fernández, Carlos Pérez y David Lafuente, unieron su talento para crear Auryn, la boy band de más éxito en España.

Cuatro discos, ocho giras y numerosos reconocimientos —entre ellos un premio MTV como Mejor artista español— después, el 28 de julio de 2016, en plena gira de su último trabajo, Ghost Tour, anunciaron su separación para sorpresa de sus miles de fans y con numerosos conciertos programados ese verano.

"Durante este tiempo hemos luchado, reído, llorado y nos hemos demostrado a nosotros mismos que somos capaces de lograr cualquier meta que nos propongamos. Ahora somos cinco hombres realizados, felices de poder haber tenido la oportunidad de vivir esta increíble aventura, de la que todos habéis sido partícipes. El camino de la vida nunca es una única línea recta. Hay bifurcaciones, nuevos trayectos y áreas de descanso que hay que tomar si queremos seguir evolucionando. Por este motivo hemos decidido hacer una pausa en el camino", explicaban en un comunicado difundido en Facebook sobre su decisión de emprender caminos por separado.

"Cada uno de nosotros deberá ahora escoger otras carreteras que le ayuden a vivir esta experiencia de forma distinta. Algún día, esperamos que esta nueva etapa nos haya servido para unir de nuevo nuestros pasos y regresar con más fuerza que nunca, los 5 juntos, más sabios y más experimentados. Pero de momento nuestra decisión es hacer un alto en el camino, cerrando así el Capítulo 1 de esta historia interminable", concluían y agradecían el cariño y el apoyo de sus seguidores.

El 16 de octubre Auryn dio su último concierto en el Barclaycard Center —ahora WiZink Center— de Madrid. "Fin del capítulo 1. Os estaremos esperando para el segundo", postearon en sus perfiles de redes sociales y dijeron definitivamente adiós a esta etapa de su carrera musical.

Descenso de popularidad y rivalidad personal

La noticia del fin de Auryn pilló por sorpresa a sus entregados fans, pero no del todo a ellos. Desde Warner Music, su productora, explicaron que era una decisión que se había meditado durante un tiempo debido al descenso de su popularidad y a la caída de los ingresos que la banda generaba. Pretendían comunicarlo en diciembre, cuando hubiesen terminado la gira, pero los acontecimientos precipitaron la noticia.

Uno de esos acontecimientos fue el anuncio de la participación de Blas Cantó en el talent show Tu cara me suena —que ganó—, el primer paso del cantante para abrirse camino como solista y potenciar su talento para el espectáculo, no solo la música. Además, David Lafuente y Carlos Marco ya tenían planes de lanzar sus primeros discos en solitario.

"Estábamos como número 1 con un single que habíamos sacado con Anastacia —Who's loving you?—. Nuestro representante nos preguntó qué queríamos hacer porque había buen rollo, pero no éramos hermanos, y si queríamos ir en solitario no lo íbamos a poder hacer si fracasábamos. Cuando se rompió el grupo, se le echó mucha culpa a Blas, porque fue el que fue a Tu Cara Me Suena, y a mí, porque fui el primero en sacar un disco. Pero todo fue un pacto. A todos se les ofreció un proyecto individual", explicó Carlos Marco en el pódcast Animales Humanos.

Para Dani Fernández, al que su carrera en solitario le ha consagrado como referente del circuito indie español, el final de la banda sí fue una sorpresa. "Empiezan a bajar los números y a mí me dicen 'Auryn va a terminar, ¿tú quieres hacer algo?", contó.

Aunque el descenso de las cifras fue el gran motivo para terminar con Auryn, lo cierto es que la mala relación entre ellos también fue detonante de ese final. "A nivel profesional yo estaba muy a gusto. Lo que no funcionaba era lo personal", confirmó Blas Cantó tiempo después. "Éramos una banda de chicos prefabricadísima con el pelo puesto en el momento perfecto. No todo el mundo entendía cuál era el concepto. Por eso se acabó", sentenció.

Tensiones, bromas y un puñetazo

"Nosotros no mandábamos, pero teníamos en la cabeza que éramos dioses", confirmaba Dani Fernández sobre las exigencias de la industria y las tensiones que eso provocaba entre ellos. Tensiones que desencadenaban fuertes peleas y una de ellas terminó en un fuerte puñetazo.

El agredido fue Blas Cantó: "Uno de los Auryn me pegó. Me dejó el brazo que no lo pude mover en una semana. Me lo anestesió". Ese puñetazo se lo propinó Dani Fernández, que no tuvo problemas en reconocerlo para acabar con las especulaciones.

"Tuvimos una discusión, se calentó un poco la cosa y me enfadé. Menos mal que no le di bien. Si no, no estaría aquí... Nos perdonamos, porque también él había faltado un poco", detalló sobre su reprobable reacción. "Ahora me llevo bien, lo que pasa es que éramos jóvenes, tiempos difíciles…", añadió en La Resistencia.

Y sí, a pesar de ese desagradable capítulo, Dani y Blas siguen siendo amigos y tienen una muy buena relación de la que Cantó dice que son “como hermanos”. Ellos y Carlos Marco, ahora integrante del grupo Mantra, mantienen el vínculo y no dudan en manifestar su apoyo en público con cada nuevo proyecto que alguno pone en marcha.

"Con Álvaro y David perdimos más el contacto", desvelaba Marco. Con el primer, explicó, no volvieron a tener contacto porque desapareció, y con el segundo, la relación se complicó cuando aceptó la invitación a un programa para hablar del grupo y de lo que supuso tener que esconder su homosexualidad por pertenecer a la banda.

¿Sin posibilidad de reencuentro?

"Me costó mucho entender que el momento de Auryn terminó por algo", confesaba Dani Fernández quien, después del ‘descoloque’ que le supuso el fin de la banda, logró recomponerse y en solitario presume de siete Discos de Platino, más de 1,5 millones de oyentes en Spotify y de sumar sold outs tras sold outs en la mayoría de sus conciertos.

"No reniego de mi anterior etapa, pero la gente que me conoce sabe que ahora estoy mucho más feliz y mucho más a gusto. Hay gente que tiene esperanzas de que el grupo vuelva, pero en mi cabeza no está porque por fin he encontrado mi sitio y la gente que me sigue no me va a echar en cara no querer volver a mi banda", reconocía meses después del lanzamiento de su segundo disco Entre las dudas y el azar, cerrando la puerta a una posible vuelta del grupo.

Posibilidad que también ha dado por zanjada Cantó, que durante mucho tiempo ‘fantaseó’ con la idea, como él mismo ha reconocido hace poco en un directo de Instagram. "Al principio tenía ilusión y decía, ojalá, sí, los reencuentros me encantan. Me gusta la idea de que eso suceda porque me resulta mágico, simplemente volver a un momento de tu vida años después, todos mayores y a veces soñaba con eso, pero ahora ya no", explicaba a sus seguidores e insistía en que se tenía que hacer porque el corazón lo quisiese y "no por dinero".