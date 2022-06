¿Por qué Shakira y Piqué nunca pasaron por el altar?

Tras varias semanas de especulación sobre el futuro de la relación, Shakira y Piqué anunciaron este sábado su separación a través de un comunicado.

Aunque han sido 12 años de relación, en los que se han convertido en padres de Milan y Sasha, a veces el amor no dura para siempre. Es el caso de la cantante de La tortura y del futbolista español, que además nunca llegaron a casarse.

No obstante, la pareja llegó a insinuar la posibilidad de contraer matrimonio. En el año 2014, la propia Shakira aseguró que al grabar el vídeo de su canción Empire, donde aparece vestida de novia, se imaginó entrando de la mano de Piqué.

“Por este hombre haría lo que fuera, hasta casarme. Cuando se levanta y lo veo pasar en las mañanas al baño, pienso ‘Dios mío, ese avatar ¿Cómo fue que conseguí esto?’ tiene unas piernas que son el doble que las mías”, comentó en una entrevista para el programa estadounidense 60 Minutes

Sin embargo, pasaban los años, la pareja no anunciaba de manera oficial un futuro matrimonio y ninguno de los dos parecía tener intención de dar el siguiente paso.

De hecho, fue la propia colombiana quien en el año 2020 descartó esta posibilidad.

¿Por qué Shakira nunca se casó con Piqué?

En la previa a su presentación en el Half-Time show del Super Bowl LIV, Shakira habló sin tapujos sobre su situación sentimental.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, explicó la intérprete de Waka Waka.

¿Pidió matrimonio Piqué a Shakira?

Hace algunos años se extendió el rumor en redes sociales de que Piqué le había pedido matrimonio a Shakira, pero ella le había rechazado.

No obstante, esto fue fruto de una broma que le hicieron al defensa en el año 2020.

De hecho, en una entrevista con el exfutbolista inglés Gary Neville para The Overlap, que tuvo lugar en noviembre de 2021, el futbolista de FC Barcelona explicó por qué no estaban casados.

“Esa es su mentalidad, me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos niños de 9 y 11 años, nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados”, declaró.

Seguidamente, Neville comentó entre risas: “Entonces le pediste matrimonio y te rechazó”, a lo que Gerard Piqué respondió “No, no. Te lo hubiera dicho, pero no pasó”.