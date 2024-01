Qué significa ‘Sé quién soy’, la canción del Benidorm Fest en la que Angy Fernández hace una catarsis personal

Cuenta Angy Fernández que fue una llamada de uno de los asesores de RTVE la que le animó a dar el paso de presentar su candidatura a la tercera edición del Benidorm Fest:“Yo estaba como ‘ay, no sé, no sé’. Si no me llegan a contactar, igual ni me presento por miedo. No porque no me hiciera ilusión. Me hace mucha ilusión haber dado el paso”.

En noviembre de 2023, el nombre de la mallorquina de 33 años fue uno de los que entraron a formar parte de la lista de 16 candidatos oficiales al certamen que elegirá a la canción que representará a España en Eurovisión 2024.

Su propuesta, que se ha colocado entre las favoritas de los eurofans, es una canción de pop rock que se titula Sé quién soy compuesta por la propia intérpretes y Dino Medanhodzic, Henrik Lundberg y Thomas G, autores de Tattoo y Euphoria, las canciones con las que la sueca Loreen ganó Eurovisión en 2023 y en 2012.

“Esta canción es una reafirmación de esa búsqueda que llevo años haciendo, que creo que hacemos todos. El descubrimiento, el autodescubrimiento, el viaje a saber quiénes somos. Creo que queda menos, que el día que me suba al escenario del Benidorm voy a saber realmente quien soy ahí”, aclaraba a María Eizaguirre en una entrevista y aseguraba que la letra está hecha a su medida pues a lo largo de su vida ha sentido cómo el miedo la ha bloqueado y frenado.

La cantante confiesa que el Benidorm será para ella un antes y un después, una catarsis con la que quiere sorprender a todos, pero también a ella misma tras una ausencia de años en la música. Se subirá al escenario acompañada por una banda —espera que solo de mujeres— y vestida de Ana Locking.

“Mi ilusión en el Benidorm Fest es poder seguir dedicándome a esto: haciendo teatro y cantando en bares, grandes o pequeños”, reconoce.

De 'Física o Química' a 'La Llamada'

Sin duda, Angy Fernández es la artista más mediática de todos los candidatos de esta edición, pues desde que quedó segunda clasificada en la primera edición de Factor X España en 2007 ha participado en varios programas de televisión, en series y ha grabado varios discos.

Nada más terminar el talent show, debutó como actriz en la serie juvenil Física o Química, donde estuvo tres temporadas y su personaje, Paula Blasco, se convirtió en un referente para los adolescentes. Al mismo tiempo, Angy intentaba abrirse camino en el mundo de la música y publicó su primer disco, Angy, que formó parte de la banda sonora de la serie de Antena 3.

La producción puso el punto y final en 2011, pero la actriz y cantante enseguida se involucró en un nuevo proyecto en la televisión, la primera edición del talentTu cara me suena del que fue la gran triunfadora. Angy aprovechó el triunfo y la visibilidad de este formato para grabar su segundo disco Drama Queen.

Durante los años posteriores, Angy fue colaboradora frecuente de programas de televisión y en 2016 se incorporó al musical La Llamada de Los Javis. Sobre los escenarios también ha compartido cartel con María Barranco en La comedia de las mentiras, se ha puesto a las órdenes de Antonio Banderas con el musical Godspell y aún se encuentra de gira con Una terapia muy integral.

Eso sí, los últimos años de Angy no han sido una balsa de aceite, ni en lo personal ni en lo profesional. Personalmente, fue diagnosticada de la enfermedad de Crohn —que la tuvo varios días ingresada en el hospital—; rompió con Jaime, su novio con el que llevaba siete años de relación; y sufrió depresión y ansiedad.

Profesionalmente, en 2023 tuvo que enfrentarse a un duro parón laboral. “No quiero hablar desde la desesperación, pero hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso. Esta es una profesión difícil, pero ya estoy reinventándome, tranquis. Esperar en casa a que suene el teléfono no es una opción", llegaba a confesar a sus seguidores en Twitter.

Ahora Angy regresa con toda la fuerza del mundo dispuesta a reiniciarse en la música, no sin ser consciente de la exposición pública que esto supone.

“Fue una de las cosas por las que dudé en presentarme o no. Me da un poco de miedo, no lo voy a negar, pero está claro que no se puede gustar a todo el mundo; y si veo que las críticas son muy duras, pues me quito las redes sociales y se acabó el problema. De momento, los comentarios son positivos y la verdad es que no me da miedo no ir a Eurovisión porque los fans son sabios y saben qué es lo mejor para el festival. Y los eurodramas, mientras no hagan daño, siempre son divertidos”, recogía la revista Shangay en una de sus últimas entrevistas.

La letra de 'Sé quien soy' de Angy Fernández

Se abre el telón, toca salir

Intento no pensar si soy valiente

¿Me escucharán, me entenderán?

No sé si ser real es suficiente

Soy como un desastre, un puro desastre

Soy alguien que dudó cuando le dijeron "No"

Me miro en el espejo buscando mi reflejo

Quiero saber quién soy, nadie sabe a dónde voy

Venceré a los miеdos con el corazón

Venceré еn el juego de ser única en el universo

Ya no necesito de tu aprobación

Ahora sé quién soy, ahora sé quién soy

El corazón me va a dos mil

Aún quedarán recuerdos en mi mente

Ahora soy más fuerte, una superviviente

Que busca libertad, qué más da lo que dirán

Venceré a los miedos con el corazón

Venceré en el juego de ser única en el universo

Ya no necesito de tu aprobación

Ahora sé quien soy, ahora sé quien soy

Sé quién soy, sé quién soy

Sé quién soy, sé quién soy

Sé quién soy, sé quién soy

Ahora sé quién soy, ahora sé quién soy

Soy como un desastre, un puro desastre

Voy a saber quién soy, ahora sé a dónde voy

Yeah

Ahora sé quien soy, ahora sé quien soy

Venceré a los miedos con el corazón (corazón)

Venceré en el juego de ser única en el universo

Ya no necesito de tu aprobación

Ahora sé quien soy, ahora sé quien soy

Darará, darará

Darará, darará, ¡Hey!

Darará, darará

Ahora sé quién soy, ahora sé quién so