Angy Fernández y la lucha contra la ansiedad, la enfermedad que la alejó de la música y que visibiliza en el Benidorm Fest

La caída de Angy Fernández fue un duro golpe para los millones de fans de Física o Química. La actriz mallorquina saltó a la fama interpretando a Paula Blasco, una joven cuya vida cambiaba repentinamente cuando se quedaba embarazada de Gorka (Adam Jezierski) siendo solo una adolescente.

La serie le permitió dar a conocer algunas de sus canciones, como Sola en el silencio, que se utilizó para la banda sonora.

Sin embargo, en 2011 terminaría descubriendo el lado oscuro de ser una estrella porque se dio cuenta que no era la vida que quería: "Cuando mejor me iba, de cara a la galería, fue cuando empecé a estar peor. Cuando tenía éxito, dinero, con 17 o 18 años, que de repente estaba en una serie de éxito, que no estaba teniendo una vida adolescente como mis amigas de Mallorca. Era otra vida", dijo en una entrevista muchos años después.

Experimentó varias crisis de personalidad porque no sabía si decantarse por la actuación o la música, aun queriendo hacer las dos. Consideraba que tenía que especializarse en una de ellas para parecer una artista "seria" y se decantó por la interpretación.

No conocimos los problemas de salud mental que había sufrido Angy hasta 2019, cuando hizo público en un post de Instagram que batallaba contra la depresión y la ansiedad.

"Este año ha sido de crecimiento emocional, de madurez. De pegar un golpe en la mesa y decir a mi mente: 'Basta'. Aún queda trabajo por hacer, pero he dado un paso grande. He sufrido de depresión muchos años y hoy siento que estoy saliendo del agujero", escribía en sus redes.

Varios años de depresión y pensamientos suicidas

La ganadora de Tu cara me suena 1 contó para LOC que sentía que "estaba saliendo del agujero" porque llevaba muchos años "en tratamiento psicológico". "Creo que hay que normalizar hablar de ansiedad y de bullying. Porque mucha gente está pasando por eso. De hecho, a mí no me importa comentarlo. Aunque hay mucha gente que cree que lo hago para hacerme la víctima... Y eso no es real", reveló.

Tres años después, en 2022, volvió a usar Instagram para confesar a sus seguidores que seguía atravesando problemas de salud mental: "No pasa nada. Si hay que llorar, se llora, pero desde luego, esto no me va a paralizar más. Con ayuda. Sola no puedo y no pasa nada. Pero voy a volver a ser lo que era, que esa tía mola. Ganas de lo que viene".

Por si no fuera poco, llegó a tener pensamientos suicidas, como dijo en Animales Humanos: "Lo he pensado. Pensaba en quitarme de en medio, porque, en mi caso, sentía que era una carga para los demás por mi depresión. Pero no lo voy a hacer, porque tengo mucha gente que me quiere y a la que le importo".

"Al final, hay un porcentaje muy alto de personas que hemos pensado en acabar con nuestra vida. Cuando el dolor es tan fuerte que crees que no puedes salir adelante, lo primero que te sale es rendirte. Que cuando digo rendirse quiero aclarar que hay gente que de verdad no ha podido más y ha acabado con su vida", reflexionó la mallorquina.

'Sé quién soy', un canto a la liberación y el renacer

Angy Fernández se presenta al Benidorm Fest 2024 con Sé quién soy, un canto a la libertad y el autoconocimiento personal tras años de incertidumbre y ansiedad. La búsqueda de la salida de los infiernos, la esperanza y el renacer como el ave Fénix.

"Es una reafirmación de esa búsqueda que llevo años haciendo, que creo que hacemos todos. El descubrimiento, el autodescubrimiento, el viaje a saber quiénes somos", decía días antes de la primera semifinal del certamen.

Todo ha cambiado y se ha dado cuenta que no tiene que elegir entre actuación y música, puede hacer las dos.

"Después de años de búsqueda, de momentos malos y buenos, de terapia, cada día tengo más claro quién soy, lo que quiero en la vida. La que canta no tiene que restar a la actriz, si no, lo contrario. Quiero que sumen y dejar de huir de la música, que me nace y está dentro de mí. Llegué a tener pánico escénico. La ansiedad antes de salir a cantar era tremenda. Dejé la música y solo cantaba en musicales. Quiero poder hacerlo todo. Basta de muros que me bloquean la mente. Quiero avanzar y por eso estoy aquí, porque esto es lo que soy", manifestaba.

La espontánea reacción del público cuando Angy Fernández terminó su actuación en el Benidorm Fest