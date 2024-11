Lo que une a La Oreja de Van Gogh y Taylor Swift: las curiosas similitudes en su música

La Oreja de Van Gogh y Taylor Swift son dos de los artistas más destacados en sus respectivos países, aunque el alcance internacional de la estadounidense supera al del icónico grupo español, que durante las últimas semanas ha monopolizado los titulares musicales por la salida de Leire Martínez.

Sin embargo, la disparidad respecto al nivel de su fama no impide que La Oreja de Van Gogh y Taylor Swift estén unidos por unas curiosas similitudes en su música. De hecho, sus coincidencias han llevado a algunos usuarios a bromear sobre que la intérprete de Shake It Off sería la sustituta de Leire como vocalista de la banda.

El chiste llegó tan lejos en redes sociales que una usuaria anticipó cuáles serían los grandes éxitos de LODVG con Taylor Swift como cantante: Thursday, Roses, The Girl Who Cries at Your Parties... Todo títulos de canciones del grupo traducidos al inglés.

Las coincidencias entre La Oreja de Van Gogh y Taylor Swift

Pero ¿de dónde viene el chiste entre ambos artistas? Todo se remonta al lanzamiento de Taylor Swift de su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department, el pasado 19 de abril de 2024. Los amantes del pop en España identificaron que la letra del tema I Hate It Here tiene un curioso paralelismo con la composición de otra canción de La Oreja de Van Gogh, Deseos de cosas imposibles (2003).

Hace más de 20 años, el grupo con Amaia Montero como vocalista publicó el cuarto sencillo de su disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida, donde uno de sus versos dice: "Igual que el poeta que decide trabajar en un banco". Por su parte, Taylor Swift canta en I Hate It Here: "Like you are a poet trapped inside the body of a finance guy", cuya traducción sería "como si fueras un poeta atrapado en el cuerpo de un financiero".

Sin embargo, esta innegable coincidencia entre la letra de ambas canciones no es el único punto en común entre Lo que te conté mientras te hacías la dormida y The Tortured Poets Department. Los usuarios de redes sociales también identificaron un parecido razonable entre la carátula del álbum de La Oreja de Van Gogh y una de las portadas del disco de Taylor Swift.

En ellas, tanto Amaia Montero como la estadounidense aparecen tumbadas en una cama con sábanas blancas y con una pose similar, con el brazo doblado.

Todo esto, sin embargo, son meras coincidencias que sirven para generar teorías inofensivas entre dos artistas tan diferentes como son La Oreja de Van Gogh y Taylor Swift.