Quevedo anuncia gira de conciertos en España: ciudades, fechas y cuándo salen las entradas

Quevedo está de vuelta, y tanto que lo está... El canario acaba de desvelar las fechas y ciudades de su gira de conciertos en España, con la que celebrará en directo el lanzamiento del segundo álbum de estudio de su carrera, Buenas noches.

El anuncio llega después de que Quevedo presentara por primera vez sus nuevas canciones en un espectáculo único en el recinto Gran Canaria Arena el 6 de diciembre, solo un día antes de su cumpleaños. Así, el artista quiso celebrar su día especial fundiéndose con el público desde su "casa", ya que se asentó con apenas cuatro años en Gran Canaria a pesar de haber nacido en Madrid.

El viernes 20 de diciembre salen las entradas a la venta a las 12:00. Se pueden comprar a través de la página oficial de Quevedo. Gran Canaria y Latinoamérica están pendientes de anunciarse.

Todos los conciertos de Quevedo en España

17 de febrero - Movistar Arena - Madrid

4 de septiembre - Bizkaia Arena BEC! - Bilbao

8 de septiembre - Palau Sant Jordi - Barcelona

13 de septiembre - Palacio de los Deportes Martín Carpena - Málaga

26 de septiembre - Coliseum - A Coruña

2 de octubre - Roig Arena - Valencia

Quevedo confirma así su regreso y consolidación en el panorama musical actual después de tomarse un breve descanso a lo largo de este año. "Estaba haciendo música de manera apresurada, casi sin tiempo porque iba de un sitio a otro. No estaba probando cosas nuevas en el estudio, que es lo que realmente me gusta. No estaba disfrutando", dijo con sinceridad el artista en una reciente entrevista con El País.

Además, el artista admitió que durante su descanso pensó "en dejarlo todo". "Son momentos en los que no piensas con claridad porque en el fondo yo sé que esto es lo que quiero hacer durante un montón de tiempo. Pero cuando las cosas te superan, o no tienes las herramientas para gestionarlo bien, lo más fácil es tirar todo por la borda: parar y quitarse", contó.

Pero Quevedo está de vuelta y con más energía que nunca. ¡Y así lo demuestra su cartel de conciertos!