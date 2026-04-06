Quevedo anuncia el nombre de su próximo disco con una lona en Madrid

Quevedo en la Semana de la Moda en Milán | Gtres

Después del estreno este mismo año de sus temas SCANDIC y NI BORRACHO, ambos un claro homenaje a las Islas Canarias, Quevedo ha realizado un nuevo movimiento y ha adelantado el nombre de su tercer disco: EL BAIFO.

El día de hoy ha aparecido en una calle de Madrid una lona cubriendo dos caras de un edificio en el que encontramos algunas pistas de lo que será este proyecto.

En una cara, una foto en la que aparece Quevedo abrazando a un perro con un fondo azul y ocho estrellas amarillas, representando los colores de la bandera de las Islas Canarias y el número de islas que forman la comunidad autónoma.

En la otra cara, se puede leer el siguiente texto que simula una definición oficial de la palabra canaria "baifo", pero que presenta un cambio muy concreto:

"EL BAIFO (BAI-FO):

1. m. Forma de llamar a la cabra joven en las Islas Canarias.

2. loc. ver. 'Se le fue el baifo'. Pérdida momentánea de control u olvido repentino.

3. m. 'El Baifo". Pedro Luis Domínguez Quevedo"

Lo que sabemos de 'EL BAIFO'

Por el momento, lo que podemos extraer de este anuncio es que el tercer disco del cantante seguirá la línea de sus lanzamientos más recientes, siendo un claro homenaje a la identidad canaria.

De esta forma, es posible que encontremos referencias a lugares, expresiones o palabras comunes en las islas, tanto en los videoclips como en la propia letra, siendo posible que veamos algunos temas como NI BORRACHO, en el que se celebra un aspecto de la cultura como el Carnaval de Canarias.

Otro dato que podemos extraer es que lo más seguro es que el disco se estrene este 2026, por lo que habrá que estar muy atentos a las redes sociales de Quevedo para no perdernos más detalles.