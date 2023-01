Quevedo cambia el final de 'Punto G' tras las acusaciones de plagio de Brytiago

Fue en noviembre de 2022 cuando Quevedo estrenaba Punto G, un tema que estará incluido en Donde quiero estar, su primer álbum de estudio.

El próximo 20 de enero sale a la venta el disco debut del artífice de la canción del verano. El éxito de su sesión con Bizarrap solo ha sido superado por el huracán de Shakira y su venganza musical hacia Gerard Piqué.

"Aun estando cumpliendo sueños, objetivos y metas; a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. Casi no me da tiempo a seguir soñando", escribía el artista en su cuenta de Instagram, donde reconoce que su meteórico éxito en menos de un año le resulta abrumador.

La acusación de plagio de Brytiago a Quevedo

El artista se enfrentaba con el lanzamiento de Punto G a las acusaciones de plagio por parte de Brytiago, que en 2016 lanzaba un tema con el mismo nombre.

El artista canario utilizó para los últimos 15 segundos de su canción cuatro frases del tema de Brytiago y esta referencia no sentó nada bien al de Puerto Rico.

La estrofa en cuestión es:

La bebecita sabe que no hay nadie como yo

El único que le activa su punto G soy yo

Fuma y se arrebata

Me llama y solita se mata, de eso se trata

Ante el debate sobre un posible plagio que se estaba produciendo en las redes sociales, Quevedo aseguraba que se trataba de un homenaje a Brytiago.

"Punto G de Brytiago fue un tema que me marcó mucho cuando tenía 14 o 15 años y decidí hacerle un homenaje en este tema que simplemente son 15 segundos que hago la referencia. Que cada uno lo vea como lo quiera ver...", escribió el artista en TikTok.

Pero al puertorriqueño no le gustaron las explicaciones de Quevedo y utilizó su Instagram para dar su versión de los hechos.

En su mensaje aseguraba que su equipo había intentado cerrar una colaboración con el canario, sin éxito.

"Aparte del tweet que hiciste aceptando que usaste el tema sin permiso... ¿Vas a hacer otro contando las cosas como son?, ¿o lo hago? A ti y a tu equipo de trabajo se le hicieron los acecamientos para trabajar y dijeron que no podían. Pues ok, no es obligatorio grabar, yo no hago música así, pero después sacas tu tema de Punto G. Hablamos por DM y por Whatsapp, te invite por tercera vez a colaborar en mi disco y ¿qué pasó? En visto, nunca me contestaste el mensaje. Me usas un clásico mio de trap sin permiso, yo no digo nada, te vuelvo a escribir para trabajar y tú ni un mensaje de respuesta ya fuera para poner la excusa que fuera... ¿Tú sabes como se llama eso? RESPETO y ni tú ni tu equipo de trabajo tienen ese código. Recuerda que yo no soy un artista de un tema, yo tengo una TRAYECTORIA. Ah y soy dueño de lo mio, a mi no me hace falta ningún porcientito de un tema tuyo, pregúntale a tu gente qué pasa cuando eres dueño de tus master", escribió.

La nueva versión de 'Punto G'

Dos meses después de la polémica, Quevedo ha eliminado la citada estrofa y ha publicado en Spotify una nueva versión de su Punto G.

En vez de cantar los versos de Brytiago, el canario repite la frase "me enchulé, hasta abajo, hasta abajo" en los últimos 15 segundos de la canción.

Un cambio que no ha pasado desapercibido para sus seguidores pero que de momento no se ha producido en el vídeo oficial de la canción que está publicado en Youtube.