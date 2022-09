Quevedo: de hacer 'freestyle' en su barrio a tener la canción del verano con Bizarrap

Quevedo es el artista del momento. Su colaboración con Bizarrap, Bzrp Music Sessions, Vol. 52, más conocida como "Quédate", se ha convertido en la canción más escuchada del verano en España.

Esta colaboración se ha mantenido durante siete semanas en el número uno del 'Top 50 Global' de Spotify y no ha sido hasta esta semana cuando Harry Styles ha conseguido arrebatarle el puesto con su As It Was. En Youtube, continúa el número uno en tendencias en España con más de 250 millones de reproducciones. Nada mal.

En una entrevista para Billboard, el cantante de 21 años explicó que fue el productor argentino el que se puso en contacto con él para hacer la colaboración: "Me dijo que le gustaba lo que estaba haciendo y que esperaba que pudiésemos hacer música juntos. El momento fue perfecto porque yo estaba realmente en Argentina grabando Si Quieren Frontear con Duki. Así que decidimos hacer la sesión".

Pero a pesar de que el tema sigue sonando en todas partes, este madrileño de nacimiento pero canario de corazón, ya tiene la vista puesta en lo que será su primer disco. Vista al mar es el segundo adelanto de este esperado trabajo que todavía no tiene fecha de estreno.

Sus nombre real y sus inicios en la música

Aunque se ha autobautizado como Quevedo para su nombre artístico, su nombre real es Pedro Domínguez Quevedo. Nació el 7 de diciembre de 2001 en Madrid pero con solo un año se trasladó a Brasil con su familia.

Cuando el artista tenía cinco años, se mudó junto a sus padres a Gran Canaria, donde se asentaron definitivamente. Fue en esta isla donde empezó a empaparse de una riquísima cultura musical. Desde ritmos latinos hasta hip hop, pasando por sonidos urbanos y caribeños.

Quevedo recuerda perfectamente cuándo hizo un freestyle por primera vez. Tenía 14 años y estaba volviendo de jugar a fútbol con su amigo Adrián, cuando de camino a casa improvisaron una batalla. "Después de ese primer freestyle, cuando volvíamos para casa después de entrenar, Adri y yo improvisábamos una batalla y Morelo, otro amigo, era el juez", reveló a Billboard.

Sin embargo, no fue hasta 2020 cuando Quevedo decidió meterse a grabar en un estudio. Lo hizo de la mano de Linton, un joven productor canario con el que ha formado un tándem infalible.

Grabaron más de 20 temas y en 2021 llegó el primer éxito viral: Ahora y siempre. El tema ocupó el número 19 en la lista de los 50 más virales a nivel Global de Spotify. El meteorito Quevedo iniciaba su vuelta al mundo.

"Me encantaría colaborar con Myke Towers", dijo en su entrevista con Pantomima Full en yu, No te pierdas nada, donde reconocía que la música latina había influido mucho en su manera de trabajar.

'Cayó la noche', el germen del que brotó el éxito

Aunque en 2021 ya ganó cierta popularidad en el género urbano, fue a principios de 2022 cuando llegó la canción que le abriría el camino al éxito. El remix de Cayó la Noche junto a La Pantera y Juseph, Bejo, Cruz Cafuné, Abhir Hathi y EL IMA supuso un hit absoluto. Y eso que dura siete minutos, algo nada habitual en la industria del single y el consumo rápido.

Linton le acompañó en la charla en yu en la que también desveló que para Cayó la Noche no querían hacer "un verso cada uno", por eso les quedó tan larga la canción.

A partir de aquí empezaron a surgir colaboraciones con los que su nombre empezó a colarse en las listas de éxitos más escuchadas del país. Yatekomo y Chamaquita con Juseph, Turbulencias con Kabasaki y La Pantera y una unión con el artista argentino más top del momento: Duki, en el tema Si quieren frontear, en el que también colabora De La Guetto.

Su colaboración con Ed Sheeran, el mercado anglosajón

En la larga lista de artista con los que ha colaborado Quevedo, no solo se encuentran artistas del género urbano. De su breve pero meteórica carrera puede que lo más surrealista sea su unión con el archiconocido Ed Sheeran. Poco tiene que ver el ritmo del músico británico con el de Quevedo, pero viendo los últimos movimientos de Sheeran con artistas latinos como Paulo Londra o Camila Cabello, no es una unión tan descabellada.

En 2Step Quevedo se tira unas barras mientras el pelirrojo hace de las suyas con su melódica voz y sus habituales guitarras.