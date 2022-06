Ed Sheeran cobra más de un millón de euros por el juicio de 'Shape of you'

Ed Sheeran cobra un millón de dólares por el juicio de 'Shape of you' // Getty

El cantante pelirrojo ha ganado la demanda por plagio y se lleva más de un millón de euros. El debate sobre la originalidad de Shape of you termina con la victoria del cantante británico.

El pasado mes de abril se dictaminó que Ed Sheeran no había copiado parte de la melodía de Oh Why, de 2015, compuesta por Sami Chokri y Ross O’Donoghue, y ahora los artistas que le habían denunciado le han tenido que pagar más de 900.000 libras, que al cambio son poco más de un millón de euros. La suma de dinero ha ido a parar a las arcas de Ed Sheeran y los dos coautores de la canción, Steven McCutcheon y John McDaid, como indemnización por los gastos legales del juicio.

El magistrado ha admitido que las similitudes están ahí, que existen entre los dos temas, pero que estas son superficiales. La cuantía que percibirá Ed Sheeran se dio a conocer en una audiencia complementaria celebrada el martes.

Ed Sheeran es el artista más reproducido en las radios

El británico fue el artista más reproducido en las radios en 2021 y, además, la canción más escuchada fue su temazo Bad habits y por ello Ed Sheeran se ha convertido en el primer artista en encabezar tanto la lista de artistas más escuchados como la de canciones más escuchadas.