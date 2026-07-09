EN VILLAVERDE (MADRID)

Quién actúa este jueves en el Mad Cool 2026: conciertos, artistas y horarios

Este jueves se celebra la que se espera que sea la jornada más multitudinaria del Mad Cool 2026 con artistas como Florence + The Machine, Jennie, Lorde o Teddy Swims. Apunta todos los artistas del día y los horarios de sus conciertos.

Foo Fighters arrasa en el inicio de Mad Cool 2026

Arde Bogotá actúa por sorpresa en Mad Cool bajo en nombre Bigger Splash

La reacción de Lady Gaga tras la versión de 'Abracadabra' de Florence and The Machine
La reacción de Lady Gaga tras la versión de 'Abracadabra' de Florence and The Machine | Sirius XM

Europa FM

Madrid 09/07/2026 14:00

Tras una exitosa inauguración, con Foo Fighters como cabeza de cartel del miércoles y la aparición sorpresa de Arde Bogotá, Mad Cool celebra este jueves la segunda jornada de su décima edición y se enfrenta a la que dicen será su fecha más multitudinaria.

Hace semanas el festival madrileño colgó el cartel de SOLD OUT en los tickets de día por lo que se espera que a lo largo de la tarde acudan 50.000 personas al Espacio Iberdrola.

El cartel de este segundo día está encabezado por Florence + The Machine, que presenta su último álbum Everybody Scream, y Jennie, integrante de BLACKPINK que actúa por primera vez en solitario en España. Aunque a continuación puedes ver los horarios de todos los artistas que actuarán durante la segunda jornada del festival.

Stage 1 - Region of Madrid

  • 18:50 horas: Reneé Rapp
  • 20:30 horas: Lorde
  • 22:45 horas: JENNIE
  • 00:30 horas: Florence + The Machine

Stage 2- Orange

  • 18:40 horas: CMAT
  • 19:55 horas: Charlie Puth
  • 21:35 horas: Zara Larsson
  • 23:10 horas: Teddy Swims
  • 00:50 horas: The Blaze DJ Set

Stage 3 - The Loop Iberdrola

  • 19:30 horas: AMRITA
  • 20:25 horas: YUNG PRADO
  • 21:40 horas: Palms Trax
  • 23:15 horas: Boys Noize

Stage 4: Mahou Cinco Estrellas

  • 18:35 horas: Hotwax
  • 20:10 horas: Villanele
  • 21:50 horas: MADMADMAD
  • 23:30 horas: Liens Très Dangereux

Stage 5- Mahou Reserva

  • 19:20 horas: Hot Milk
  • 21:00 horas: Bigger Splash
  • 22:45 horas: Hoonine