Quién actúa este jueves en el Mad Cool 2026: conciertos, artistas y horarios

Tras una exitosa inauguración, con Foo Fighters como cabeza de cartel del miércoles y la aparición sorpresa de Arde Bogotá, Mad Cool celebra este jueves la segunda jornada de su décima edición y se enfrenta a la que dicen será su fecha más multitudinaria.

Hace semanas el festival madrileño colgó el cartel de SOLD OUT en los tickets de día por lo que se espera que a lo largo de la tarde acudan 50.000 personas al Espacio Iberdrola.

El cartel de este segundo día está encabezado por Florence + The Machine, que presenta su último álbum Everybody Scream, y Jennie, integrante de BLACKPINK que actúa por primera vez en solitario en España. Aunque a continuación puedes ver los horarios de todos los artistas que actuarán durante la segunda jornada del festival.

Stage 1 - Region of Madrid

18:50 horas: Reneé Rapp

20:30 horas: Lorde

22:45 horas: JENNIE

00:30 horas: Florence + The Machine

Stage 2- Orange

18:40 horas: CMAT

19:55 horas: Charlie Puth

21:35 horas: Zara Larsson

23:10 horas: Teddy Swims

00:50 horas: The Blaze DJ Set

Stage 3 - The Loop Iberdrola

19:30 horas: AMRITA

20:25 horas: YUNG PRADO

21:40 horas: Palms Trax

23:15 horas: Boys Noize

Stage 4: Mahou Cinco Estrellas

18:35 horas: Hotwax

20:10 horas: Villanele

21:50 horas: MADMADMAD

23:30 horas: Liens Très Dangereux

Stage 5- Mahou Reserva