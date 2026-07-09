Quién actúa este jueves en el Mad Cool 2026: conciertos, artistas y horarios
Este jueves se celebra la que se espera que sea la jornada más multitudinaria del Mad Cool 2026 con artistas como Florence + The Machine, Jennie, Lorde o Teddy Swims. Apunta todos los artistas del día y los horarios de sus conciertos.
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Tras una exitosa inauguración, con Foo Fighters como cabeza de cartel del miércoles y la aparición sorpresa de Arde Bogotá, Mad Cool celebra este jueves la segunda jornada de su décima edición y se enfrenta a la que dicen será su fecha más multitudinaria.
Hace semanas el festival madrileño colgó el cartel de SOLD OUT en los tickets de día por lo que se espera que a lo largo de la tarde acudan 50.000 personas al Espacio Iberdrola.
El cartel de este segundo día está encabezado por Florence + The Machine, que presenta su último álbum Everybody Scream, y Jennie, integrante de BLACKPINK que actúa por primera vez en solitario en España. Aunque a continuación puedes ver los horarios de todos los artistas que actuarán durante la segunda jornada del festival.
Stage 1 - Region of Madrid
- 18:50 horas: Reneé Rapp
- 20:30 horas: Lorde
- 22:45 horas: JENNIE
- 00:30 horas: Florence + The Machine
Stage 2- Orange
- 18:40 horas: CMAT
- 19:55 horas: Charlie Puth
- 21:35 horas: Zara Larsson
- 23:10 horas: Teddy Swims
- 00:50 horas: The Blaze DJ Set
Stage 3 - The Loop Iberdrola
- 19:30 horas: AMRITA
- 20:25 horas: YUNG PRADO
- 21:40 horas: Palms Trax
- 23:15 horas: Boys Noize
Stage 4: Mahou Cinco Estrellas
- 18:35 horas: Hotwax
- 20:10 horas: Villanele
- 21:50 horas: MADMADMAD
- 23:30 horas: Liens Très Dangereux
Stage 5- Mahou Reserva
- 19:20 horas: Hot Milk
- 21:00 horas: Bigger Splash
- 22:45 horas: Hoonine