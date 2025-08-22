Florence Welch explica la inspiración detrás del disco 'Everybody Scream': Swans, Adele y Jade

Tras mes y medio dejando pistas en sus redes sociales, por fin el grupo londinense [[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/temas/florence_and_the_machine-1|||Florence + The Machine]] ha anunciado que su sexto álbum de estudio verá la luz en la noche más terrorífica del año, ni más ni menos que en Halloween, una fecha algo peculiar que ya nos avisa del concepto que envolverá al disco.

Las publicaciones que ha hecho la vocalista del grupo antes del anuncio no han sido al azar y, después de haber sorprendido a sus fans este 20 de agosto con [[LINK:INTERNO|||Article|||68a6dfbdf1abb800078ea59e|||el lanzamiento del single que da nombre al nuevo álbum]], podemos afirmar que Everybody Scream va a ser la banda sonora perfecta para la tenebrosa velada del 31 de octubre.

Primero, especulamos que el álbum saldría en octubre tras la publicación de la portada de un libro con este título, luego intuimos que los gritos podrían ser claros protagonistas del disco tras el primer teaser publicado en el que la vocalista chillaba tres veces seguidas y finalmente acertamos con que el vestido rojo y los tacones a conjunto de otra publicación correspondía a un look que veríamos en más ocasiones.

[[EXTERNAL:Instagram|||DLpZElEiRq4|||images/play_instagram.jpg]]

La cantante señaló [[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/DLpZElEiRq4/|||también en esta publicación de Instagram [tercera imagen]]] cuál iba a ser la inspiración bajo la que está compuesta el álbum, como ella misma ha contado en una reciente entrevista. "Escuchábamos una lista de reproducción y la canción It’s Coming, It’s Real estaba allí, la de los Swans. Recuerdo haber escuchado esa canción y la manera en que crece, la intensidad que tiene. Es tan ominosa. Creo que lo que estaba buscando era justo esa sensación, pero también quería que tuviera claridad y belleza, ya sabes, esos coros increíbles y ascendentes como los de Adele y sus baladas impresionantes", señaló Florence Welch antes de apuntar una última fuente de inspiración.

[[EXTERNAL:Twitter|||1958658613360415217|||images/play_twitter.jpg]]

"Además miramos mucho hacia el pop y las cosas asombrosas que están pasando en el pop ahora mismo, que es tan experimental. Por ejemplo, Angel of My Dreams de Jade, la escuchábamos mucho en el estudio y, bueno, buscábamos reunir todas esas cosas", añadió.

Escucha aquí It’s Coming, It’s Realde Swans y Angel Of My Dreams de Jade y adelántate a lo que se viene el 31 de octubre.

[[EXTERNAL:Youtube|||https://www.youtube.com/embed/3ZVZo30M8Lc|||images/play_youtube.jpg]]

[[EXTERNAL:Youtube|||https://www.youtube.com/embed/UEc-oy93lf8|||images/play_youtube.jpg]]