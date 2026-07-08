Quién actúa este miércoles en el Mad Cool 2026: conciertos, artistas y horarios
Arranca la primera jornada del décimo aniversario del Mad Cool 2026 con artistas como Foo Fighters, Moby, The War On Drugs y Wolf Alice.[[LINK:INTERNO|||Article|||6911b916ef04b0e49c611243|||]] [[LINK:INTERNO|||Article|||6911b916ef04b0e49c611243|||]] [[LINK:INTERNO|||Article|||6a4ce923b4f3680007042f95|||
Todo lo que tienes que saber del MAD COOL 2026: los artistas, horarios de los conciertos y cómo llegar]]
España en verano es sinónimo de festivales y esta semana le llega el turno a una de las citas musicales más esperadas de la capital: el Mad Cool, que este año celebra su décimo aniversario. A pesar de que el país se encuentra en plena ola de calor, se espera que el espacio Iberdrola acoja estos días una de las ediciones más multitudinarias.
El Mad Cool arranca este miércoles con un cartel muy internacional liderado por Foo Fighters, la única oportunidad de ver a la banda de rock estadounidense en nuestro país con su gira Take Over Tour. Moby, The War On Drugs y Wolf Alice son los otros cabeza de cartel del día, aunque a continuación puedes ver los horarios de todos los artistas que actuarán durante la primera jornada del festival.
Stage 1 - Region of Madrid
- 18:55 horas: The Warning
- 20:20 horas: Wolf Alice
- 22:00 horas: Foo Fighters
Stage 2- Orange
- 18:35 horas: Palaye Royale
- 19:35 horas: The Last Dinner Party
- 21:00 horas: The War On Drugs
- 22:40 horas: Moby
Stage 3 - The Loop Iberdrola
- 18:55 horas: Jehnny Beth
- 20:10 horas: The War And Treaty
- 21:35 horas: Dogstar
- 23:10 horas: The Vaccines
Stage 4: Mahou Cinco Estrellas
- 18:35 horas: Candela Gómez
- 20:10 horas: Chloe Slater
- 21:50 horas: Sadie Jean
- 23:35 horas: Florentenes
- 01:15 horas: COLOR
Stage 5- Mahou Reserva
- 19:20 horas: Zimmer 90
- 21:00 horas: Son Mieux
- 22:40 horas: La Paloma
- 00:30 Frost Childrenn