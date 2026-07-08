Quién actúa este miércoles en el Mad Cool 2026: conciertos, artistas y horarios

España en verano es sinónimo de festivales y esta semana le llega el turno a una de las citas musicales más esperadas de la capital: el Mad Cool, que este año celebra su décimo aniversario. A pesar de que el país se encuentra en plena ola de calor, se espera que el espacio Iberdrola acoja estos días una de las ediciones más multitudinarias.

El Mad Cool arranca este miércoles con un cartel muy internacional liderado por Foo Fighters, la única oportunidad de ver a la banda de rock estadounidense en nuestro país con su gira Take Over Tour. Moby, The War On Drugs y Wolf Alice son los otros cabeza de cartel del día, aunque a continuación puedes ver los horarios de todos los artistas que actuarán durante la primera jornada del festival.

Stage 1 - Region of Madrid

18:55 horas: The Warning

20:20 horas: Wolf Alice

22:00 horas: Foo Fighters

Stage 2- Orange

18:35 horas: Palaye Royale

19:35 horas: The Last Dinner Party

21:00 horas: The War On Drugs

22:40 horas: Moby

Stage 3 - The Loop Iberdrola

18:55 horas: Jehnny Beth

20:10 horas: The War And Treaty

21:35 horas: Dogstar

23:10 horas: The Vaccines

Stage 4: Mahou Cinco Estrellas

18:35 horas: Candela Gómez

20:10 horas: Chloe Slater

21:50 horas: Sadie Jean

23:35 horas: Florentenes

01:15 horas: COLOR

Stage 5- Mahou Reserva