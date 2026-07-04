Quién actúa hoy sábado en el MADO 2026 y a qué hora es la manifestación
Este sábado 4 de julio se alza como la jornada más reivindicativa del MADO Madrid Orgullo, ya que, además de los conciertos y actuaciones de la organización, también se celebra la manifestación.
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La celebración del MADO Madrid Orgullo 2026 es una de las más especiales de la capital no solo por la cantidad de eventos que tienen lugar a lo largo de toda la ciudad, sino por reivindicar los derechos de la comunidad LGTBIQ+ como ninguna otra.
Un espíritu que siempre acompaña las jornadas, dejándolo patente en los pregones que han inaugurado MADO 2026, y que toma especial relevancia a lo largo de la manifestación que se desarrolla este sábado.
Cuándo es la manifestación del MADO 2026
La manifestación está convocada para el sábado 4 de julio a las 19:00 horas bajo el lema: ¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia. Una marcha que partirá de la Plaza del Emperador Carlos V (estación de Atocha) hasta la Plaza de Colón, donde se procederá a la lectura del manifiesto.
¿Quién actúa el sábado en el MADO 2026?
Plaza de Pedro Zerolo
- 20:00 - La Noche del Orgullo
- 21:00 - Maravillas de Maravillas
- 22:00 - Full Republik Energy
- 23:00 - Delirio Millenial Night
- 00:00 - Cierre
Plaza de las Reinas (Plaza del Rey)
- 20:00 - Silvina Magari
- 20:10 - Marina Galán
- 20:30 - Raquel Martínez
- 20:45 - Mery Myles
- 21:00 - TERE!
- 21:30 - Ana Farelo
- 22:00 - Korashe
- 22:30 - Nuria Fergó
- 22:40 - Malena Gracia
- 22:45 - Mariana Ochoa y Zeus Montiel
- 23:00 - Dj Du Jour
- 00:00 - Cierre
Puerta del Sol
- 20:00 - Alex de La Croix
- 20:05 - Ari Moore Dj Set
- 20:50 - La Cruz
- 21:20 - Nina GGG b2b Tom Chiesa
- 22:10 - Hexboyfriend
- 23:00 - Lesbianette
- 23:50 - ØTTA
- 00:55 - Tokischa
- 01:25 - Dj Set SITA
- 02:30 - Cierre
Plaza de España
- 20:00 - Salpicando Sabor Dj Set
- 20:50 - Ballet del Orgullo
- 20:55 - La Macizo (presentación de Orgullo Latino)
- 21:00 - Tiago Raul
- 21:15 - LaTorre
- 21:30 - Naíza
- 21:45 - Edith Salazar
- 22:00 - Yadam
- 22:15 - Fey
- 22:30 - Monsieur Periné
- 22:50 - Diana Hoyos · Flashback Show Europa
- 23:10 - Mon Laferte
- 23:30 - Lali
- 00:15 - Loles León (junto a Fran del Pino y Yeyo Bayeyo con su proyecto Qué ganas tengo)
- 00:30 - Orgullo Latino by Forajido
- 01:35 - Balibrea Music Dj
- 02:30 - Cierre