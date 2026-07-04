Quién actúa hoy sábado en el MADO 2026 y a qué hora es la manifestación

Asistentes al pregón del MADO 2026 en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid | EFE / Borja Sánchez-Trillo

La celebración del MADO Madrid Orgullo 2026 es una de las más especiales de la capital no solo por la cantidad de eventos que tienen lugar a lo largo de toda la ciudad, sino por reivindicar los derechos de la comunidad LGTBIQ+ como ninguna otra.

Un espíritu que siempre acompaña las jornadas, dejándolo patente en los pregones que han inaugurado MADO 2026, y que toma especial relevancia a lo largo de la manifestación que se desarrolla este sábado.

Cuándo es la manifestación del MADO 2026

La manifestación está convocada para el sábado 4 de julio a las 19:00 horas bajo el lema: ¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia. Una marcha que partirá de la Plaza del Emperador Carlos V (estación de Atocha) hasta la Plaza de Colón, donde se procederá a la lectura del manifiesto.

¿Quién actúa el sábado en el MADO 2026?

Plaza de Pedro Zerolo

20:00 - La Noche del Orgullo

- La Noche del Orgullo 21:00 - Maravillas de Maravillas

- Maravillas de Maravillas 22:00 - Full Republik Energy

- Full Republik Energy 23:00 - Delirio Millenial Night

- Delirio Millenial Night 00:00 - Cierre

Plaza de las Reinas (Plaza del Rey)

20:00 - Silvina Magari

- Silvina Magari 20:10 - Marina Galán

- Marina Galán 20:30 - Raquel Martínez

- Raquel Martínez 20:45 - Mery Myles

- Mery Myles 21:00 - TERE!

- TERE! 21:30 - Ana Farelo

- Ana Farelo 22:00 - Korashe

- Korashe 22:30 - Nuria Fergó

- Nuria Fergó 22:40 - Malena Gracia

- Malena Gracia 22:45 - Mariana Ochoa y Zeus Montiel

- Mariana Ochoa y Zeus Montiel 23:00 - Dj Du Jour

- Dj Du Jour 00:00 - Cierre

Puerta del Sol

20:00 - Alex de La Croix

- Alex de La Croix 20:05 - Ari Moore Dj Set

- Ari Moore Dj Set 20:50 - La Cruz

- La Cruz 21:20 - Nina GGG b2b Tom Chiesa

- Nina GGG b2b Tom Chiesa 22:10 - Hexboyfriend

- Hexboyfriend 23:00 - Lesbianette

- Lesbianette 23:50 - ØTTA

- ØTTA 00:55 - Tokischa

- Tokischa 01:25 - Dj Set SITA

- Dj Set SITA 02:30 - Cierre

Plaza de España