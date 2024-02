Quién es Jorge González, conoce al televisivo candidato del Benidorm Fest 2024

El cantante madrileño Jorge Fernández es una de las caras más conocidas del Benidorm Fest 2024 gracias a su participación en varios talents shows musicales de la pequeña pantalla, entre ellos Operación Triunfo 2006 y Tu cara me suena, donde fue proclamado ganador de la edición de 2020.

A esto hay que unir que casi desde el principio de su carrera, uno de sus grandes objetivos ha sido participar en Eurovisión y así, hace quince años, lo intentó siendo uno de los candidatos de Eurovisión 2009: El Retorno y en 2014, en Mira quién va a Eurovisión, donde quedó en tercer lugar con la canción Aunque se acabe el mundo.

Dicen que a la tercera va la vencida y Jorge está dispuesto a demostrar la verdad de esta frase hecha. "Es un privilegio que pueda volver a tener la oportunidad. Me alegro de no haber ido anteriormente porque hubiese sido un error muy grande en mi vida. Ahora entiendo el idioma de la televisión y del show", afirmaba en una entrevista el candidato del Benidorm Fest 2024.

Sobre su propuesta, la canción Caliente, la describe como una canción "latina, bailable, muy picante y muy ardiente", e insiste en que no es flamenco, estilo que lleva en la sangre gracias a su origen gitano.

"Es una canción muy exigente que requiere todo de mí. Todo lo que he aprendido durante estos años lo tengo que demostrar en tres minutos”, aseguraba con entusiasmo sobre esta composición de la que afirma estar muy satisfecho. En el escenario habrá “mucho baile” y pondrá toda la carne en el asador, para ello se ha rodeado de profesionales del teatro musical, en el que tiene una notable experiencia pues ha protagonizado varios musicales.

Televisión, festivales internacionales y musicales

Aunque en las dos ocasiones anteriores no logró el pasaporte para Eurovisión, el cantante ahora se muestra más seguro porque cuenta con mucha más experiencia, incluso en festivales internacionales. En 2018 fue el representante de España del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile) y en el festival celebrado en Rumanía Cerbul de Aur; y en 2021, participó en el New Wave, un afamado concurso internacional para jóvenes intérpretes que se celebra en Rusia, donde quedó tercero.

“Y en ese mismo momento, alzando un premio por todo el trabajo y recorrido, sentí una de las sensaciones más bonitas de mi carrera”, escribía en sus redes sociales sobre la experiencia vivida y el reconocimiento recibido.

Meses antes, en enero, había vivido otro de los mejores momentos de su carrera cuando fue proclamado ganador de Tu cara me suena. “Esto es un regalo que me ha hecho la vida”, dijo cuando recogió su premio por las aplaudidas y trabajadas imitaciones de, entre otros, Pablo López, Maroon 5, Chayanne y Beyoncé que había realizado a lo largo del concurso.

Tras su paso por el programa de Antena 3, el candidato del Benidorm Fest 2024 volvió a los escenarios de los teatros como protagonista de los musicales The Full Monty. El Musical y La jaula de las locas. Además, aprovechó el buen momento propiciado por su victoria en el concurso para seguir lanzando nueva música.

La primera de las canciones que publicó fue Hasta que llueva, una colaboración con Moncho Chavea, productor y cantante de trap gitano. Un año después, en febrero de 2022 lanzó el EP Íntimo, con cuatro canciones (Íntimo, Cerca de tu piel, No tengo miedo a caer y De lao).

Uno de sus últimos éxitos fue el sencillo Agüita que lanzó este verano en colaboración con Soraya, una bachata con la que querían poner a todo el mundo a bailar… Igual que la canción con la que compite en el festival alicantino.

El cantante de 35 años está encantado con la acogida que ha tenido su canción. "Me ha sorprendido que he recibido muchísimo cariño. A diferencia de otros años, donde parecía que yo no encajaba mucho, parecía que el eurofan no me apoyaba mucho… Ha sido muy positivo el recorrido que he tenido durante estos años. Yo también considero que estoy en otro punto y participar en otros programas de televisión ha ayudado. Tu cara me suena despertó al eurofan un interés en mí, por la versatilidad y por el rodaje que he tenido en estos años. La verdad es que he recibido mucho cariño, mucho amor, mucha expectativa y estoy muy contento, de verdad”, explicaba cuando se estrenó Caliente.